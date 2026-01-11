IK Göta nollade Väsby – vann på hemmaplan

IK Göta vann med 5–0 mot Väsby

Jasper Carlsson matchvinnare för IK Göta

IK Göta nu femte, Väsby på åttonde plats

IK Göta höll nollan på hemmaplan mot Väsby i U18 allettan östra fortsättningsserie. Matchen slutade 5–0 (1–0, 2–0, 2–0).

Vallentuna nästa för IK Göta

Jasper Carlsson gjorde 1–0 till IK Göta efter bara 50 sekunder framspelad av Max Balk.

Efter 59 sekunder i andra perioden slog Jasper Carlsson till återigen på pass av Max Balk och gjorde 2–0. Robin Brattberger gjorde dessutom 3–0 efter 4.42 framspelad av Hugo Karlsson.

5.03 in i tredje perioden nätade IK Götas Oliwer Ekström och ökade ledningen. Till slut kom också 5–0 genom Robin Brattberger efter pass från Edvin Karlsson Kazeem och Max Balk efter 11.09.

IK Götas Max Balk hade tre assists.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Väsby är på åttonde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

IK Göta tar sig an Vallentuna i nästa match borta torsdag 15 januari 19.40. Väsby möter samma dag 19.55 Boo hemma.

IK Göta–Väsby 5–0 (1–0, 2–0, 2–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, HCL Tech Arena

Första perioden: 1–0 (0.50) Jasper Carlsson (Max Balk).

Andra perioden: 2–0 (20.59) Jasper Carlsson (Max Balk), 3–0 (24.42) Robin Brattberger (Hugo Karlsson).

Tredje perioden: 4–0 (45.03) Oliwer Ekström, 5–0 (51.09) Robin Brattberger (Edvin Karlsson Kazeem, Max Balk).

Nästa match:

IK Göta: Vallentuna Hockey, borta, 15 januari 19.40

Väsby: Boo HC, hemma, 15 januari 19.55