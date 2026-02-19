IK Göta fortsätter vinna mot favoritmotståndet

IK Göta vann med 3–1 mot Vallentuna

Douglas Lindquist avgjorde för IK Göta

Tredje raka förlusten för Vallentuna

Vallentuna är lite av ett drömmotstånd för IK Göta. På torsdagen vann IK Göta på nytt – den här gången hemma i HCL Tech Arena. Matchen i U18 allettan östra fortsättningsserie slutade 3–1 (1–1, 1–0, 1–0). Det var IK Götas fjärde raka seger mot Vallentuna.

IK Göta–Vallentuna – mål för mål

Alvin Ferm gav Vallentuna ledningen efter 13.47 efter pass från Rune Af Sandberg och Elton Cegrell. 1–1 kom efter 16.48 när Elias Hedman hittade rätt.

IK Göta gjorde också 2–1 efter 17.08 i andra perioden när Douglas Lindquist hittade rätt framspelad av Axel Rinman.

12.39 in i tredje perioden nätade IK Götas Jasper Carlsson på pass av Oscar Hamilton och ökade ledningen. Därmed hade laget vänt matchen.

IK Göta har tre segrar och två förluster och 19–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vallentuna har en vinst och fyra förluster och 14–19 i målskillnad.

IK Göta ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Vallentuna är på sjunde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har IK Göta vunnit.

Söndag 22 februari möter IK Göta Haninge Anchors HC U18 borta 13.30 och Vallentuna möter Boo hemma 18.10.

IK Göta–Vallentuna 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, HCL Tech Arena

Första perioden: 0–1 (13.47) Alvin Ferm (Rune Af Sandberg, Elton Cegrell), 1–1 (16.48) Elias Hedman.

Andra perioden: 2–1 (37.08) Douglas Lindquist (Axel Rinman).

Tredje perioden: 3–1 (52.39) Jasper Carlsson (Oscar Hamilton).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 3-0-2

Vallentuna: 1-0-4

Nästa match:

IK Göta: Haninge Anchors HC, borta, 22 februari 13.30

Vallentuna: Boo HC, hemma, 22 februari 18.10