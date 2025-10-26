IK Göta besegrade Enköping med 4–2

IK Göta vann med 4–2 mot Enköping

Nils Norling avgjorde för IK Göta

Tre raka mål av IK Göta

IK Göta vann mötet med Enköping borta med 4–2 (2–2, 1–0, 1–0) på söndagen i U18 allettan östra herr.

Viggbyholm nästa för IK Göta

Enköping tog ledningen i början av första perioden genom Oscar Lag.

IK Göta gjorde 1–1 genom Axel Rinman efter 9.24.

Enköping gjorde 2–1 genom Oscar Walter efter 17.33 i matchen.

IK Göta gjorde 2–2 genom Oliwer Ekström med 1.16 kvar att spela. IK Göta gjorde också 2–3 efter 17.30 i andra perioden när Nils Norling fick träff framspelad av Oliwer Ekström och Robin Brattberger. Laget punkterade matchen med ett 2–4-mål med 1.27 kvar att spela genom Jasper Carlsson på pass av Nils Norling och Axel Rinman. Därmed hade IK Göta vänt matchen.

Oliwer Ekström och Axel Rinman gjorde ett mål och två assist var för IK Göta.

Enköping har tre vinster och två förluster och 21–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IK Göta har två vinster och tre förluster och 17–22 i målskillnad.

Den 7 december möts lagen återigen, då i HCL Tech Arena.

Enköping tar sig an Väsby i nästa match hemma torsdag 30 oktober 19.40. IK Göta möter Viggbyholm borta fredag 31 oktober 18.40.

Enköping–IK Göta 2–4 (2–2, 0–1, 0–1)

U18 allettan östra herr, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (1.39) Oscar Lag (Fabian Kåkemyhr, Oscar Walter), 1–1 (9.24) Axel Rinman (Oliwer Ekström, Douglas Lindquist), 2–1 (17.33) Oscar Walter (Oscar Lag), 2–2 (18.44) Oliwer Ekström (Axel Rinman).

Andra perioden: 2–3 (37.30) Nils Norling (Oliwer Ekström, Robin Brattberger).

Tredje perioden: 2–4 (58.33) Jasper Carlsson (Nils Norling, Axel Rinman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 3-1-1

IK Göta: 2-0-3

Nästa match:

Enköping: Väsby IK HK, hemma, 30 oktober

IK Göta: Viggbyholms IK, borta, 31 oktober