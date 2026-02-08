IFK Tumba IK 2 tog enkel seger mot FOC Farsta IF

Seger för IFK Tumba IK 2 med 12–6 mot FOC Farsta IF

Elias Holger femmålsskytt för IFK Tumba IK 2

Andra raka segern för IFK Tumba IK 2

IFK Tumba IK 2 vann på hemmaplan mot FOC Farsta IF i U18 division 1 östra A fortsättningsserie med hela 12–6 (3–1, 4–1, 5–4).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för IFK Tumba IK 2:s Elias Holger, som stod för hela fem mål i matchen.

Resultatet innebär att FOC Farsta IF nu har tio förluster i rad.

Elias Holger med fem mål för IFK Tumba IK 2

IFK Tumba IK 2 var starkast i första perioden som laget vann med 3–1.

IFK Tumba IK 2 tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 4–1 efter 0.14 genom Elias Holger och gick upp till 5–1 innan FOC Farsta IF svarade.

Innan perioden var över hade IFK Tumba IK 2 ryckt åt sig ledningen med 7–2.

IFK Tumba IK 2 vann också tredje perioden 5–4 och matchen med hela 12–6.

Lagens första möte för säsongen vann Tumba 2 med 9–2.

I nästa match möter IFK Tumba IK 2 Tullinge U18 borta på torsdag 12 februari 19.50. FOC Farsta IF möter Hammarby IF U18 fredag 13 februari 20.00 hemma.

IFK Tumba IK 2–FOC Farsta IF 12–6 (3–1, 4–1, 5–4)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ishuset

Första perioden: 1–0 (3.20) Elias Holger (Joel Åhgren), 2–0 (3.52) Joel Åhgren (Elias Holger, Wilmer Lundwall), 3–0 (8.07) Elias Holger (Bobo Thorsson, Joel Åhgren), 3–1 (8.56) Kevin Efraimsson (Alexander Sundstedt Ingerdal).

Andra perioden: 4–1 (20.14) Elias Holger (Joel Åhgren, Gabriel Constantinescu), 5–1 (25.01) Oliver Klasen (Wilmer Lundwall, Oskar Grohman), 5–2 (27.44) Axel Ehlin, 6–2 (33.53) Oliver Klasen (Jonathan Bergqvist, Benjamin Sundlöf), 7–2 (35.04) Elias Holger (Bobo Thorsson, Jonathan Bergqvist).

Tredje perioden: 8–2 (41.50) Joel Åhgren (Jonathan Bergqvist, Elias Holger), 8–3 (43.06) Kevin Efraimsson (Samuel Lönnelid, Victor Gill – Sundh), 8–4 (44.40) Alvin Helgöstam (Victor Gill – Sundh), 9–4 (46.57) Elias Holger, 10–4 (50.17) Leon Sennström (Jonathan Bergqvist, Benjamin Sundlöf), 10–5 (51.20) Alvin Helgöstam (Victor Bozzi, Subhan Hasanov), 10–6 (51.52) Kevin Efraimsson, 11–6 (54.31) Carl Westergren (Benjamin Sundlöf, Gabriel Constantinescu), 12–6 (55.29) Dennis Löfving (Alfons Boholm Rigby).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Tumba IK 2: 3-0-2

FOC Farsta IF: 0-0-5

Nästa match:

IFK Tumba IK 2: Tullinge TP HC, borta, 12 februari 19.50

FOC Farsta IF: Hammarby IF, hemma, 13 februari 20.00