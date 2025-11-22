IFK Täby HC vann med 8–5 mot Järfälla

IFK Täby HC-seger med 8–5 mot Järfälla

IFK Täby HC:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Eddie Franzén tremålsskytt för IFK Täby HC

Bortalaget IFK Täby HC segrade i Järfälla Ishall mot Järfälla i U20 Div 1 östra A herr. 5–8 (1–4, 2–2, 2–2) slutade matchen på lördagen.

Segern var IFK Täby HC:s tionde på de senaste tio matcherna.

Vilgot Rietz bakom IFK Täby HC:s avgörande

IFK Täby HC var starkast i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 3–6.

Järfälla reducerade igen efter 1.18 i tredje perioden genom Helmer Oebius på pass av Pelle Gebing och Hampus Nilsson.

Ted Ardell såg till att Järfälla reducerade igen efter 2.29 i tredje perioden framspelad av Isak Borggren och Leon Hassanpour.

6.38 in i tredje perioden slog Eddie Franzén till återigen på pass av Viktor Winberg och Kristofers Riekstins och ökade ledningen.

Efter 8.16 nätade Anton Berg framspelad av Gustavs Sparinskis och Hugo Vrethammar och ökade ledningen för IFK Täby HC. Det fastställde slutresultatet till 5–8.

IFK Täby HC:s Hugo Vrethammar hade fyra assists och Eddie Franzén gjorde tre mål.

Resultaten i sista omgången innebär att Järfälla slutar på femte plats och IFK Täby HC på första plats. IFK Täby HC är klart för avancemang.

Lagens första möte för säsongen vann IFK Täby HC med 7–2.

Järfälla–IFK Täby HC 5–8 (1–4, 2–2, 2–2)

U20 Div 1 östra A herr, Järfälla Ishall

Första perioden: 0–1 (2.29) Eddie Franzén (Oscar Aderskog), 1–1 (10.57) Colin Nordén (Isak Borggren), 1–2 (15.25) Eddie Franzén (Adam Lexmark), 1–3 (16.33) Sebastian Falck (Vilgot Rietz), 1–4 (19.01) Alexander Engelhardt (Hugo Vrethammar, Loke Börjeson).

Andra perioden: 1–5 (23.45) Viktor Westerlund (Hugo Vrethammar), 1–6 (32.23) Vilgot Rietz (Sebastian Falck, Hugo Vrethammar), 2–6 (32.54) Alexander Eder (Axel Granath, Lukas Gustafsson), 3–6 (39.30) Pelle Gebing (Leon Hassanpour, Hampus Nilsson).

Tredje perioden: 4–6 (41.18) Helmer Oebius (Pelle Gebing, Hampus Nilsson), 5–6 (42.29) Ted Ardell (Isak Borggren, Leon Hassanpour), 5–7 (46.38) Eddie Franzén (Viktor Winberg, Kristofers Riekstins), 5–8 (48.16) Anton Berg (Gustavs Sparinskis, Hugo Vrethammar).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla: 2-0-3

IFK Täby HC: 5-0-0