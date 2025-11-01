IFK Täby HC upp i topp efter seger mot Väsby

IFK Täby HC vann med 5–2 mot Väsby

IFK Täby HC:s sjätte seger på de senaste sex matcherna

Kristofers Riekstins avgjorde för IFK Täby HC

IFK Täby HC är nu serieledare i U20 Div 1 östra A herr efter seger, 5–2 (2–0, 2–2, 1–0), hemma mot Väsby. IFK Täby HC leder serien tre poäng före Wings Arlanda. Väsby ligger på fjärde plats i tabellen.

IFK Täby HC har därmed sex raka segrar. Väsby däremot har fyra raka förluster.

Wings HC Arlanda nästa för IFK Täby HC

IFK Täby HC tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. IFK Täby HC gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Kristofers Riekstins och Oscar Aderskog.

Väsby reducerade dock till både 4–1 och 4–2 genom Dennis Norberg och Dennis Norberg i andra perioden. IFK Täby HC punkterade matchen med ett 5–2-mål med 1.45 kvar att spela genom Sebastian Falck framspelad av Vilgot Rietz.

IFK Täby HC:s Markus Malmgren hade tre assists.

Lagens första möte för säsongen vann IFK Täby HC med 5–4.

IFK Täby HC tar sig an Wings HC Arlanda i nästa match borta lördag 8 november 14.25. Väsby möter samma dag 18.30 SDE hemma.

IFK Täby HC–Väsby 5–2 (2–0, 2–2, 1–0)

U20 Div 1 östra A herr, Tibble Ishall

Första perioden: 1–0 (4.38) Gustavs Sparinskis (Markus Malmgren), 2–0 (15.05) Vincent Bäckdahl (Alfred Lindberg, Markus Malmgren).

Andra perioden: 3–0 (34.54) Kristofers Riekstins (Markus Malmgren), 4–0 (36.15) Oscar Aderskog (Hugo Vrethammar, Patrik Jambor), 4–1 (37.00) Dennis Norberg (Alfons Lindell, Roman Vakhabov), 4–2 (38.01) Dennis Norberg (Milo Andersson, Adam Kubat).

Tredje perioden: 5–2 (58.15) Sebastian Falck (Vilgot Rietz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Täby HC: 5-0-0

Väsby: 1-0-4

Nästa match:

IFK Täby HC: Wings HC Arlanda, borta, 8 november

Väsby: SDE HF, hemma, 8 november