IFK Täby HC säkrade avancemanget efter seger

Seger för IFK Täby HC med 8–0 mot Östhammars SK U20

IFK Täby HC:s nionde seger på de senaste nio matcherna

Lukas Hernegran avgjorde för IFK Täby HC

Matchen hemma mot Östhammars SK U20 slutade 8–0 (0–0, 3–0, 5–0) och det gör att IFK Täby HC är klart för avancemang efter att ha vunnit i U20 Div 1 östra A herr.

Därmed står det också klart att det blir nedflyttning för Östhammars SK U20, som inte spelar i U20 Div 1 östra A herr nästa säsong.

Det här innebär att IFK Täby HC nu har nio segrar i följd i U20 Div 1 östra A herr och behöver en seger till för att gå igenom serien utan att tappa poäng.

Järfälla nästa för IFK Täby HC

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. IFK Täby HC stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0. IFK Täby HC fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Adam Lexmark, Vilgot Rietz, Oscar Aderskog, Alexander Engelhardt och Melvin Persson.

IFK Täby HC:s Vilgot Rietz stod för ett mål och två assists, Eddie Franzén hade tre assists och Anton Berg hade tre assists.

IFK Täby HC är klara seriesegrare.

Lagens första möte för säsongen vann IFK Täby HC med 6–2.

IFK Täby HC tar sig an Järfälla i sista matchen borta lördag 22 november 17.00. Östhammars SK U20 möter SDE borta måndag 17 november 20.05.

IFK Täby HC–Östhammars SK U20 8–0 (0–0, 3–0, 5–0)

U20 Div 1 östra A herr, Tibble Ishall

Andra perioden: 1–0 (24.32) Lukas Hernegran (Hugo Vrethammar), 2–0 (31.56) Sebastian Falck (Vilgot Rietz, Viktor Westerlund), 3–0 (38.13) Patrik Jambor (Eddie Franzén, Anton Berg).

Tredje perioden: 4–0 (40.47) Adam Lexmark (Vilgot Rietz, Anton Berg), 5–0 (50.01) Vilgot Rietz (Anton Berg, Adam Lexmark), 6–0 (51.13) Oscar Aderskog (Eddie Franzén), 7–0 (52.24) Melvin Persson (Eddie Franzén), 8–0 (53.21) Alexander Engelhardt (Henrik Edlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Täby HC: 5-0-0

Östhammars SK U20: 1-0-4

Nästa match:

IFK Täby HC: Järfälla HC, borta, 22 november

Östhammars SK U20: SDE HF, borta, 17 november