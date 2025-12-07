IFK Arboga J18 klart för avancemang efter seger

IFK Arboga J18 segrade – 3–1 mot Örebro HUF 1

IFK Arboga J18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Tristan Thy avgjorde för IFK Arboga J18

Matchen borta mot Örebro HUF 1 slutade 3–1 (0–0, 2–1, 1–0). Det gör att IFK Arboga J18 är klart för avancemang efter att ha vunnit U18 division 1 västra C herr.

– Vi vann rättvist sett till 60 minuters spel och trots ett felaktigt bortdömt mål. Laget och coach Semjon visar återigen att vi är seriens bästa lag då vi är seriesegrare med en omgång kvar. Nu ska det bli kul att möta tuffare motstånd i Regional och framförallt kul att få spänna musklerna mot VIK efter jul, kommenterade IFK Arboga J18:s lagledare Martin Bernhardsson.

Segern var IFK Arboga J18:s sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

BIK Karlskoga J18 nästa för IFK Arboga J18

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Efter 24 sekunder i andra perioden gjorde IFK Arboga J18 0–1 genom Melvin Österberg.

Örebro HUF 1 kvitterade till 1–1 genom Edwin Lööw efter 13.11 av perioden.

IFK Arboga J18 gjorde 1–2 genom Tristan Thy efter 13.36.

6.22 in i tredje perioden satte Vilmer Sandström pucken på pass av Melvin Österberg och Casper Rydin och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Örebro HUF 1:s nya tabellposition är tredje plats medan IFK Arboga J18 är klara seriesegrare.

Säsongens första möte lagen emellan vann Örebro HUF:1 med 4–3 efter förlängningsspel .

Örebro HUF 1 möter Köping IF 2 i nästa match borta torsdag 11 december 19.00. IFK Arboga J18 möter samma dag BIK Karlskoga J18 hemma.

Örebro HUF 1–IFK Arboga J18 1–3 (0–0, 1–2, 0–1)

U18 division 1 västra C herr, Trängens IP

Andra perioden: 0–1 (20.24) Melvin Österberg (Ruben Lundblad, Billy Lindqvist), 1–1 (33.11) Edwin Lööw (Sac Granqvist, Gustav Lodin), 1–2 (33.36) Tristan Thy (Melker Juhlin Ulvhag, Viggo Garman).

Tredje perioden: 1–3 (46.22) Vilmer Sandström (Melvin Österberg, Casper Rydin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro HUF 1: 2-0-3

IFK Arboga J18: 4-1-0

Nästa match:

Örebro HUF 1: Köping IF:2, borta, 11 december

IFK Arboga J18: BIK Karlskoga:2, hemma, 11 december