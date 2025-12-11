IFK Arboga J18 besegrade BIK Karlskoga J18 på hemmaplan

IFK Arboga J18 vann med 8–4 mot BIK Karlskoga J18

IFK Arboga J18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Valter Johansson gjorde tre mål för IFK Arboga J18

IFK Arboga J18 vann mötet i U18 division 1 västra C herr på hemmaplan mot BIK Karlskoga J18, med 8–4 (2–0, 4–1, 2–3).

– Det var en match som inte gällde någonting för något av lagen, vilket de verkligen visade. Till deras försvar så hade de flera spelare som spelade med deras andra J18-lag och vi vann helt rättvist och visade flera gånger varför vi vann serien. Vi hade flera och långa sekvenser där BIK inte fick låna pucken och som oftast slutade med mål. HC-Semjon rullade runt på samtliga spelare och vilade några pjäser som spelat mycket på sista tiden. Matchens behållning var dock de bägge målvakterna som var inlånade från lagen under. Philip Bojar, född 2010, gjorde en stabil insats och spelade lugnt och tryggt. Sista minuterna så fick även Ludvik Wojtasik Sjölin, född 2012, känna på isen till publikens jubel, tyckte IFK Arboga J18:s lagledare Martin Bernhardsson, efter matchen.

Segern var IFK Arboga J18:s åttonde på de senaste nio matcherna.

IFK Arboga J18:s Valter Johansson tremålsskytt

Celwin Åkerlind gav IFK Arboga J18 ledningen efter 11.01 assisterad av Melker Juhlin Ulvhag och Vilmer Sandström.

2–0 kom efter 14.15 när Melker Juhlin Ulvhag slog till efter pass från Vilmer Sandström och Noel Danielsson.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 6–1.

I tredje perioden var det i stället BIK Karlskoga J18 som hade greppet. Laget vann perioden med 2–3 men IFK Arboga J18 kunde hålla undan och vinna matchen med 8–4.

Vilmer Sandström gjorde två mål för IFK Arboga J18 och tre målgivande passningar, Valter Johansson stod för tre mål och ett assist och Melker Juhlin Ulvhag gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Rasmus Lundgren gjorde två mål och spelade fram till ett mål för BIK Karlskoga J18.

Det här betyder att IFK Arboga J18 slutar på första plats och BIK Karlskoga J18 på femte plats.

Lagens första möte för säsongen vann IFK Arboga med 5–2.

IFK Arboga J18–BIK Karlskoga J18 8–4 (2–0, 4–1, 2–3)

U18 division 1 västra C herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 1–0 (11.01) Celwin Åkerlind (Melker Juhlin Ulvhag, Vilmer Sandström), 2–0 (14.15) Melker Juhlin Ulvhag (Vilmer Sandström, Noel Danielsson).

Andra perioden: 3–0 (25.55) Vilmer Sandström (Tristan Thy, Billy Lindqvist), 3–1 (28.31) Rasmus Lundgren (Sebastian Ågren), 4–1 (31.40) Valter Johansson (Viggo Månsson), 5–1 (37.54) Valter Johansson (Vilmer Sandström, Noel Danielsson), 6–1 (39.10) Viggo Månsson (Valter Johansson, Castor Wernersson).

Tredje perioden: 6–2 (46.39) Rasmus Lundgren (Lucas Weman), 7–2 (47.49) Valter Johansson (Hugo Rosenstam, Wille Rosenstam), 7–3 (52.51) Sebastian Ågren, 8–3 (53.58) Vilmer Sandström (Billy Lindqvist, Melker Juhlin Ulvhag), 8–4 (59.41) Lucas Weman (Malte Ragnarsson, Rasmus Lundgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Arboga J18: 4-1-0

BIK Karlskoga J18: 2-1-2