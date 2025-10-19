IFK Arboga J18 avgjorde i tredje perioden – vann mot Köping IF 1

IFK Arboga J18-seger med 6–2 mot Köping IF 1

IFK Arboga J18:s femte seger på de senaste fem matcherna

Tristan Thy gjorde två mål för IFK Arboga J18

IFK Arboga J18 vann matchen hemma mot Köping IF 1 i U18 division 1 västra C herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan IFK Arboga J18 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 6–2 (1–1, 0–0, 4–1).

Därmed har IFK Arboga J18 vunnit fem matcher i rad i U18 division 1 västra C herr.

Tristan Thy tvåmålsskytt för IFK Arboga J18

Tristan Thy gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Wille Rosenstam, Hugo Rosenstam och Casper Rydin, målen för Köping IF 1 gjordes av Noel Brolin-Öhrn och Liam Norgren.

Lagen spelar mot varandra igen den 30 november i Köpings Ishall.

IFK Arboga J18 tar sig an Hällefors IK/Nora HC i nästa match borta torsdag 23 oktober 19.30. Köping IF 1 möter Köping IF 2 hemma onsdag 22 oktober 19.00.