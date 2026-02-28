IFK Arboga IK:s sköna revansch – 4–3-seger mot Gävle

IFK Arboga IK vann med 4–3 mot Gävle

William Rickard matchvinnare för IFK Arboga IK

Andra raka förlusten för Gävle

IFK Arboga IK gick segrande från matchen i U20 division 1 västra A herr när laget mötte Gävle hemma i Gyllene Balken Arena på lördagen. Så såg det inte ut i lagens senaste möte då Gävle vann med hela 7–2. Den här gången blev slutresultatet 4–3 (1–1, 2–0, 1–2).

Segermålet för IFK Arboga IK stod William Rickard för 18.02 in i tredje perioden.

IFK Arboga IK–Gävle – mål för mål

Tristan Thy gav IFK Arboga IK ledningen efter åtta minuter efter pass från Valter Johansson och Billy Lindqvist. Gävle kvitterade genom Calle Zetterholm på passning från Theodor Bognesand och Oskar Lundström efter 15.05.

Redan efter 3.00 i andra perioden tog IFK Arboga IK ledningen genom Melvin Österberg. Efter 13.56 i andra perioden nätade Elias Eriksson på pass av William Rickard och Tristan Thy och gjorde 3–1.

Gävle reducerade och kvitterade till 3–3 genom Theo Sandström och Calle Zetterholm i tredje perioden.

IFK Arboga IK kunde dock avgöra till 4–3 med 1.58 kvar av matchen genom William Rickard.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, IFK Arboga IK med 16–24 och Gävle med 17–18 i målskillnad.

IFK Arboga IK–Gävle 4–3 (1–1, 2–0, 1–2)

U20 division 1 västra A herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 1–0 (8.41) Tristan Thy (Valter Johansson, Billy Lindqvist), 1–1 (15.05) Calle Zetterholm (Theodor Bognesand, Oskar Lundström).

Andra perioden: 2–1 (23.00) Melvin Österberg, 3–1 (33.56) Elias Eriksson (William Rickard, Tristan Thy).

Tredje perioden: 3–2 (43.17) Theo Sandström (Wilmer Holmstedt, Theodor Bognesand), 3–3 (50.09) Calle Zetterholm, 4–3 (58.02) William Rickard (Elias Eriksson, Theo Catellani).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Arboga IK: 2-0-3

Gävle: 2-1-2