IFK Arboga IK besegrade Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 på hemmaplan

Seger för IFK Arboga IK med 5–2 mot Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20

Elias Eriksson matchvinnare för IFK Arboga IK

Tredje raka förlusten för Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20

IFK Arboga IK vann matchen hemma mot Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 i U20 division 1 västra A herr på lördagen. 5–2 (2–0, 1–1, 2–1) slutade matchen.

Det var första segern för IFK Arboga IK. I premiären förlorade laget med 3–6 mot Avesta .

Skutskär J20 nästa för IFK Arboga IK

IFK Arboga IK tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 reducerade dock till 2–1 genom Noel Folmerz efter 10.05 av perioden.

IFK Arboga IK utökade ledningen på nytt genom Elias Eriksson som gjorde sitt andra mål efter 17.39 i andra perioden. Efter 0.20 i tredje perioden ökade IFK Arboga IK på till 4–1 genom Filip Olofsson.

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 gjorde 4–2 genom Martin Andersson efter 5.23 av perioden.

IFK Arboga IK kunde dock avgöra till 5–2 efter 7.31 i tredje perioden genom Tristan Thy.

Filip Olofsson gjorde ett mål för IFK Arboga IK och två målgivande passningar.

Lagen spelar mot varandra igen den 10 januari i Kristinehovs ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 25 oktober. Då möter IFK Arboga IK Skutskär J20 i Team Sportia Arena 14.00. Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 tar sig an Avesta hemma 16.00.

IFK Arboga IK–Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 5–2 (2–0, 1–1, 2–1)

U20 division 1 västra A herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 1–0 (7.47) Tristan Thy (William Rickard, Vilmer Sandström), 2–0 (18.43) Elias Eriksson (Rasmuz Kortene, Filip Olofsson).

Andra perioden: 2–1 (30.05) Noel Folmerz (Vincent Östman, Jeremias Grundström), 3–1 (37.39) Elias Eriksson (Filip Olofsson, Melvin Österberg).

Tredje perioden: 4–1 (40.20) Filip Olofsson (Melvin Österberg, Rasmuz Kortene), 4–2 (45.23) Martin Andersson (Jeremias Grundström), 5–2 (47.31) Tristan Thy (Vilmer Sandström).

Nästa match:

IFK Arboga IK: Skutskärs SK U23, borta, 25 oktober

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20: Avesta BK, hemma, 25 oktober