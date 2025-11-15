IFK Arboga IK avgjorde i tredje perioden mot Häradsbygden

IFK Arboga IK-seger med 5–4 mot Häradsbygden

IFK Arboga IK:s Elias Eriksson tvåmålsskytt

Vilmer Sandström matchvinnare för IFK Arboga IK

IFK Arboga IK segrade borta mot Häradsbygden i U20 division 1 västra A herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan IFK Arboga IK fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 4–5 (3–2, 0–1, 1–2).

I första perioden var det Häradsbygden som var vassast. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 18.23 i andra perioden nätade Melker Juhlin Ulvhag framspelad av Tristan Thy och Vilmer Sandström och kvitterade för IFK Arboga IK. IFK Arboga IK startade också tredje perioden starkast. Laget gick från 3–3 till 3–5 genom mål av Elias Eriksson och Vilmer Sandström. Häradsbygden gjorde 4–5 genom Milton Rosengren efter 15.14 men kom aldrig närmare.

Atle Kjellnäs gjorde ett mål för Häradsbygden och spelade dessutom fram till två mål.

Det här var Häradsbygdens andra uddamålsförlust den här säsongen.

Den 7 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Gyllene Balken Arena.

Lördag 22 november spelar Häradsbygden borta mot Skutskär J20 17.00 och IFK Arboga IK mot Falu J20 hemma 16.00 i Gyllene Balken Arena.

Häradsbygden–IFK Arboga IK 4–5 (3–2, 0–1, 1–2)

U20 division 1 västra A herr, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 0–1 (5.23) Milo Laine (Melvin Österberg, Billy Lindqvist), 1–1 (6.31) Atle Kjellnäs (David Gold-Cox, Theodor Netz-Åkesson), 1–2 (9.07) Elias Eriksson (Vicente Frank Floreberg, Rasmuz Kortene), 2–2 (15.47) Liam Karlsson (Atle Kjellnäs, Jamie Hansen), 3–2 (17.33) Theodor Netz-Åkesson (Atle Kjellnäs).

Andra perioden: 3–3 (38.23) Melker Juhlin Ulvhag (Tristan Thy, Vilmer Sandström).

Tredje perioden: 3–4 (46.11) Elias Eriksson (Melvin Österberg), 3–5 (53.22) Vilmer Sandström (Tristan Thy), 4–5 (55.14) Milton Rosengren (Nils Larsson).

Nästa match:

Häradsbygden: Skutskärs SK U23, borta, 22 november

IFK Arboga IK: Falu IF, hemma, 22 november