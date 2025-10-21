IF Troja-Ljungby vann efter förlängning mot Helsingborg

IF Troja-Ljungby segrade – 5–4 efter förlängning

Nils Håkansson avgjorde för IF Troja-Ljungby

Andra raka segern för IF Troja-Ljungby

Matchen i U20 region syd herr mellan hemmalaget IF Troja-Ljungby och gästande Helsingborg var oavgjord vid full tid, 4–4. Först i förlängningen kom avgörandet, där hemmalaget spikade segerresultatet, 5–4 (0–0, 2–2, 2–2, 1–0). Matchhjälte blev Nils Håkansson, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Därmed har IF Troja-Ljungby fyra raka segrar på hemmaplan.

IF Troja-Ljungby–Helsingborg – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. Helsingborg gjorde 0–1 genom Viktor Andersson efter 2.18 i andra perioden.

IF Troja-Ljungby kvitterade till 1–1 genom Ossian Duveskog tidigt i perioden av perioden.

Efter 7.39 gjorde Helsingborg 1–2 genom Lukas Rooth.

IF Troja-Ljungby gjorde 2–2 genom Linus Johansson efter 11.43 av perioden. IF Troja-Ljungby tog ledningen med 3–2 genom Viggo Kvarnstedt efter 8.45 i tredje perioden.

Helsingborg gjorde 3–3 genom Isak Paerremand efter 14.15 av perioden.

IF Troja-Ljungby gjorde 4–3 genom Musse Paulson med 3.07 kvar i perioden.

Helsingborg gjorde 4–4 genom Milton Hållström med 3 sekunder kvar av perioden. Matchvinnare för hemmalaget IF Troja-Ljungby blev Nils Håkansson som 1.05 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

IF Troja-Ljungbys Linus Johansson stod för ett mål och två assists.

IF Troja-Ljungby har tre segrar och två förluster och 19–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Helsingborg har två vinster och tre förluster och 20–15 i målskillnad. Förlusten var Helsingborgs andra uddamålsförlust.

Lagen möts på nytt i Olympiarinken den 2 december.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 25 oktober. Då möter IF Troja-Ljungby Halmstad HF i SP Arena 12.00. Helsingborg tar sig an Olofström borta 14.00.

IF Troja-Ljungby–Helsingborg 5–4 (0–0, 2–2, 2–2, 1–0)

U20 region syd herr, SP Arena

Andra perioden: 0–1 (22.18) Viktor Andersson (Joel Mårtensson), 1–1 (24.23) Ossian Duveskog (Linus Johansson), 1–2 (27.39) Lukas Rooth, 2–2 (31.43) Linus Johansson (Viggo Kvarnstedt, Olle Petersson).

Tredje perioden: 3–2 (48.45) Viggo Kvarnstedt (Jacob Samuelsson, Paul Johannson), 3–3 (54.15) Isak Paerremand (Milton Hållström, Adrian Sonesson), 4–3 (56.53) Musse Paulson (Jaidy Van Mourik, Melker Björk), 4–4 (59.57) Milton Hållström (Isak Paerremand, Lion Aho).

Förlängning: 5–4 (61.05) Nils Håkansson (Linus Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IF Troja-Ljungby: 3-0-2

Helsingborg: 2-1-2

Nästa match:

IF Troja-Ljungby: Halmstad Hammers HC, hemma, 25 oktober

Helsingborg: Olofströms IK, borta, 25 oktober