IF Troja-Ljungby fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

Tredje raka segern för IF Troja-Ljungby

Efter en tuff period har IF Troja-Ljungby nu fått igång spelet. På lördagen mötte laget Hanhals i SP Arena i U20 region syd herr och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Hanhals blev 4–1 (1–0, 0–0, 3–1).

IF Troja-Ljungby–Hanhals – mål för mål

Efter 19 minuters spel gjorde IF Troja-Ljungby 1–0.

Andra perioden blev mållös. 7.42 in i tredje perioden nätade IF Troja-Ljungbys Viggo Kvarnstedt och ökade ledningen.

9.22 in i perioden slog Johan Henriksson till på pass av Oliver Olsson och Love Klaveskjöld och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Hanhals.

Efter 11.01 nätade Filip Frnka framspelad av Gustav Stenberg och Cyrus Van Brunschot och ökade ledningen för IF Troja-Ljungby. Målet var Filip Frnkas femte i U20 region syd herr.

Efter 14.21 nätade Jacob Samuelsson och ökade ledningen för IF Troja-Ljungby.

När lagen möttes senast vann Hanhals IF med 4–3.

IF Troja-Ljungby tar sig an Karlskrona i nästa match borta tisdag 18 november 19.00. Hanhals möter samma dag 19.30 Oskarshamn hemma.

IF Troja-Ljungby–Hanhals 4–1 (1–0, 0–0, 3–1)

U20 region syd herr, SP Arena

Första perioden: 1–0 (19.15) Benjamin Kamperhaug (Gustav Stenberg, Zach Billqvist).

Tredje perioden: 2–0 (47.42) Viggo Kvarnstedt, 2–1 (49.22) Johan Henriksson (Oliver Olsson, Love Klaveskjöld), 3–1 (51.01) Filip Frnka (Gustav Stenberg, Cyrus Van Brunschot), 4–1 (54.21) Jacob Samuelsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IF Troja-Ljungby: 3-0-2

Hanhals: 2-0-3

Nästa match:

IF Troja-Ljungby: Karlskrona HK, borta, 18 november

Hanhals: IK Oskarshamn, hemma, 18 november