IF Lejonet U18 för starka när Limhamn föll i förlängningen

Elmer Möller nätade för Limhamn

Alvesta nästa motstånd för IF Lejonet U18

IF Lejonet U18 tog poäng efter förlusten senast

Det blev en jämn match när Limhamn mötte IF Lejonet U18 på bortaplan i U18 division 1 syd C vår. Matchen var lika, 1–1, efter tre perioder, men i förlängningen avgjorde IF Lejonet U18. Slutresultatet blev 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 1–0).

IF Lejonet U18–Limhamn – mål för mål

Elmer Möller gjorde 1–0 till Limhamn efter sex minuter efter förarbete av Massimo Virgili.

Andra perioden blev mållös.

15.20 in i tredje perioden fick Viggo Strid-Salomonsson utdelning framspelad av Melker Lavin och Liam Lindell och kvitterade.

I förlängningen tog det 4.31 till IF Lejonet U18 också avgjorde till 2–1 genom blev Alfred Oom, på pass av Melker Lavin och Melker Fransson Fält.

Den 22 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Limhamns Ishall.

Nästa motstånd för Limhamn är Halmstad J18. Lagen möts torsdag 22 januari 19.00 i Limhamns Ishall.

IF Lejonet U18–Limhamn 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 1–0)

U18 division 1 syd C vår, Landskrona Ishall

Första perioden: 0–1 (6.23) Elmer Möller (Massimo Virgili).

Tredje perioden: 1–1 (55.20) Viggo Strid-Salomonsson (Melker Lavin, Liam Lindell).

Förlängning: 2–1 (64.31) Alfred Oom (Melker Lavin, Melker Fransson Fält).

Nästa match:

Limhamn: Halmstad Hammers HC, hemma, 22 januari 19.00