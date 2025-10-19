HV 71 vann mot Rögle

Seger för HV 71 med 4–1 mot Rögle

HV 71:s femte seger på de senaste sex matcherna

Isak Alvudd avgjorde för HV 71

Bortalaget HV 71 tog hem segern mot Rögle i U18 regional syd herr. 1–4 (0–1, 0–1, 1–2) slutade matchen på söndagen.

Segern var HV 71:s femte på de senaste sex matcherna.

Rögle–HV 71 – mål för mål

Alfred Nordén gjorde 1–0 till HV 71 efter 17.02 på pass av Axel Olofsson och Hugo Eriksson. Efter 3.36 i andra perioden slog Isak Alvudd till på pass av Jacob Aldèn och Olle Sandberg och gjorde 0–2. HV 71 ökade ledningen till 0–3 genom Oskar Mivell efter 6.25 i tredje perioden.

Wille Lönqvist reducerade dock för Rögle med bara tre minuter kvar att spela och skapade spänning.

HV 71 kunde dock avgöra till 1–4 med 1.27 kvar av matchen genom Axel Olofsson.

Rögle–HV 71 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

U18 regional syd herr, Catena Arena

Första perioden: 0–1 (17.02) Alfred Nordén (Axel Olofsson, Hugo Eriksson).

Andra perioden: 0–2 (23.36) Isak Alvudd (Jacob Aldèn, Olle Sandberg).

Tredje perioden: 0–3 (46.25) Oskar Mivell (Alfred Ingelsten), 1–3 (57.50) Wille Lönqvist (Felix Svensson, Noah Nilsson), 1–4 (58.33) Axel Olofsson (Maximilliam Wistrand).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 2-2-1

HV 71: 4-0-1