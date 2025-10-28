HV 71 vann med 3–2 borta mot LHC

HV 71 vann med 3–2 mot LHC

Axel Rindell matchvinnare för HV 71

LHC:s femte raka förlust

Det blev dramatiskt när HV 71 vann mot LHC i SHL på tisdagen. Laget vann med 3–2 (1–1, 1–0, 1–1) borta i Saab Arena. Axel Rindell stod för HV 71:s avgörande mål 17.01 in i tredje perioden.

LHC–HV 71 – mål för mål

Första perioden var jämn. HV 71 inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Aleksi Heponiemi efter 3.24, men LHC kvitterade genom Robin Kovacs bara tre minuter senare. Efter 6.10 i andra perioden nätade Linus Lindström på pass av Santeri Hatakka och Wille Magnertoft och gav HV 71 ledningen. LHC kvitterade till 2–2 genom Zion Nybeck i tredje perioden.

HV 71 kunde dock avgöra till 2–3 med 2.59 kvar av matchen genom Axel Rindell.

Det här var LHC:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även HV 71:s andra uddamålsseger.

För LHC gör resultatet att man nu ligger på tolfte plats i tabellen medan HV 71 är på 14:e och sista plats. Noteras kan att LHC sedan den 17 oktober har tappat -4 placeringar i tabellen.

På torsdag 30 oktober 19.00 spelar LHC borta mot Örebro Hockey och HV 71 borta mot Djurgården.

LHC–HV 71 2–3 (1–1, 0–1, 1–1)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 0–1 (3.24) Aleksi Heponiemi (Justin Glenn Kloos, Olle Alsing), 1–1 (6.06) Robin Kovacs (Markus Ljungh, Eskild Bakke Olsen).

Andra perioden: 1–2 (26.10) Linus Lindström (Santeri Hatakka, Wille Magnertoft).

Tredje perioden: 2–2 (52.50) Zion Nybeck (Eskild Bakke Olsen, Robin Kovacs), 2–3 (57.01) Axel Rindell (Martin Johnsen, Linus Lindström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC: 0-1-4

HV 71: 2-0-3

Nästa match:

LHC: Örebro HK, borta, 30 oktober

HV 71: Djurgårdens IF, borta, 30 oktober