HV 71 vann klart hemma mot Grums

HV 71 vann med 6–1 mot Grums

Alexander Thunblom matchvinnare för HV 71

Grums tredje raka förlust

HV 71 hade inga problem med Grums i U18 Nationell södra herr och vann på hemmaplan med 6–1 (0–0, 3–0, 3–1).

HV 71–Grums – mål för mål

Första perioden blev mållös.

HV 71 stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.11.

6.42 in i tredje perioden nätade HV 71:s Oskar Mivell på pass av Alexander Thunblom och Maximilliam Wistrand och ökade ledningen. 11.30 in i perioden slog Philip Wäseby till framspelad av Samuel Nyman och Felix Björk och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Grums. Efter 14.55 nätade Emil Strålberg på pass av Fabian Merkle Rohdin och Samuel Storck och ökade ledningen för HV 71. Isak Alvudd stod för målet när laget punkterade matchen med ett 6–1-mål med 29 sekunder kvar att spela efter förarbete från Alfred Nordén.

HV 71:s Oskar Mivell stod för ett mål och två assists och Alexander Thunblom gjorde två mål och ett målgivande pass.

Det här betyder att HV 71 nu ligger på sjunde plats i tabellen och Grums är på elfte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 21 februari i Billerudhallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 11 januari. Då möter HV 71 Färjestad i Prolympiahallen 12.45. Grums tar sig an Linköping HC U18 borta 15.30.

HV 71–Grums 6–1 (0–0, 3–0, 3–1)

U18 Nationell södra herr, Prolympiahallen

Andra perioden: 1–0 (30.18) Alexander Thunblom (Nils Valfridsson, Oskar Mivell), 2–0 (38.10) Alexander Thunblom (Maximilliam Wistrand, Oskar Mivell), 3–0 (38.29) Isak Alvudd (Olle Sandberg).

Tredje perioden: 4–0 (46.42) Oskar Mivell (Alexander Thunblom, Maximilliam Wistrand), 4–1 (51.30) Philip Wäseby (Samuel Nyman, Felix Björk), 5–1 (54.55) Emil Strålberg (Fabian Merkle Rohdin, Samuel Storck), 6–1 (59.31) Isak Alvudd (Alfred Nordén).

Nästa match:

HV 71: Färjestads BK, hemma, 11 januari 12.45

Grums: Linköping HC, borta, 11 januari 15.30