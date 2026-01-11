HV 71 vann – efter Alfred Nordéns hattrick

HV 71 vann med 6–2 mot Färjestad

Alfred Nordén med tre mål för HV 71

Andra raka segern för HV 71

Alfred Nordén stod för tre mål när HV 71 vann mot Färjestad på hemmaplan i U18 Nationell södra herr. Till slut blev det 6–2 (2–1, 2–1, 2–0).

Alfred Nordén med tre mål för HV 71

HV 71 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Alfred Nordén och Isak Alvudd innan Färjestad svarade och gjorde 2–1 genom Wille Andersson Jöhnk.

Färjestad kvitterade också till 2–2 genom Vilgot Nygren i början av andra perioden i andra perioden.

HV 71 gjorde dock två mål och gick från 2–2 till 4–2, målen av Alfred Nordén och Alexander Thunblom.

3.25 in i tredje perioden slog Alfred Nordén till på nytt och ökade ledningen. Efter 14.36 nätade Fabian Merkle Rohdin och ökade ledningen för HV 71. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

HV 71:s Isak Alvudd stod för ett mål och tre assists och Alfred Nordén gjorde tre mål.

När lagen senast möttes blev det seger för Färjestad med 7–2.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 februari i Löfbergs Arena.

Lördag 17 januari möter HV 71 Huddinge IK borta 17.40 och Färjestad möter SSK U18 hemma 17.15.

HV 71–Färjestad 6–2 (2–1, 2–1, 2–0)

U18 Nationell södra herr, Prolympiahallen

Första perioden: 1–0 (1.10) Alfred Nordén (Isak Alvudd), 2–0 (8.07) Isak Alvudd, 2–1 (13.45) Wille Andersson Jöhnk (Edvin Näslund, Vilgot Nygren).

Andra perioden: 2–2 (24.26) Vilgot Nygren (Alexander Nilsson, Leo Kinnersjö), 3–2 (27.54) Alfred Nordén (Isak Alvudd), 4–2 (36.20) Alexander Thunblom (Isak Alvudd, Olle Sandberg).

Tredje perioden: 5–2 (43.25) Alfred Nordén, 6–2 (54.36) Fabian Merkle Rohdin.

Nästa match:

HV 71: Huddinge IK, borta, 17 januari 17.40

Färjestad: Södertälje SK, hemma, 17 januari 17.15