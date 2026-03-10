HV 71 tvingas till kval efter förlust mot Färjestad

Färjestad vann med 7–3 mot HV 71

Färjestads fjärde seger på de senaste fem matcherna

David Tomasek tvåmålsskytt för Färjestad

HV 71 måste kvala för att inte åka ur SHL. Det står klart efter förlust, 3–7 (0–2, 3–2, 0–3), på bortaplan mot Färjestad.

Segern var Färjestads fjärde på de senaste fem matcherna, och sjätte raka segern på hemmaplan.

Magnus Nygren matchvinnare för Färjestad

Färjestad började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.03 slog David Tomasek till framspelad av Gabriel Carlsson och Nick Leivermann. Laget gjorde 2–0 när Oskar Steen slog till på passning från Linus Johansson och Jack Berglund efter 16.54.

I andra perioden var det i stället HV 71 som hade övertaget. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 4–3.

Även i tredje perioden var Färjestad starkast och gick från 4–3 till 7–3 genom mål av David Tomasek, Radim Zohorna och Joakim Nygård och avgjorde matchen.

David Tomasek gjorde två mål för Färjestad och ett målgivande pass.

Med två omgångar kvar är Färjestad på sjunde plats i tabellen medan HV 71 är på 14:e plats.

Nästa motstånd för Färjestad är Timrå IK. HV 71 tar sig an Växjö hemma. Båda matcherna spelas torsdag 12 mars 19.00.

Färjestad–HV 71 7–3 (2–0, 2–3, 3–0)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (3.03) David Tomasek (Gabriel Carlsson, Nick Leivermann), 2–0 (16.54) Oskar Steen (Linus Johansson, Jack Berglund).

Andra perioden: 2–1 (21.37) Hugo Fransson (Olle Alsing, Lukas Rousek), 3–1 (25.40) Luke Philp (Viktor Lodin, Radim Zohorna), 4–1 (32.05) Magnus Nygren (David Tomasek, Adam Ollas Mattsson), 4–2 (33.02) William Ignberg Nilsson (Hampus Eriksson, Santeri Hatakka), 4–3 (37.05) Mattias Tedenby (Justin Kloos).

Tredje perioden: 5–3 (40.40) David Tomasek (Marian Studenic, Magnus Nygren), 6–3 (48.09) Radim Zohorna (Viktor Lodin, Adam Ollas Mattsson), 7–3 (54.43) Joakim Nygård (Joel Kellman, Marian Studenic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 4-1-0

HV 71: 1-1-3

Nästa match:

Färjestad: Timrå IK, hemma, 12 mars 19.00

HV 71: Växjö Lakers HC, hemma, 12 mars 19.00