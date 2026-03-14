HV 71 vann matchserien mot Leksand

HV 71 segrade – 6–2 mot Leksand

HV 71:s Alva Johansson tvåmålsskytt

Teghan Inglis matchvinnare för HV 71

HV 71 har säkrat segern i matchserien mot Leksand i kvalet till SDHL, totalt med 2-0 i matcher. Det efter seger på hemmaplan med 6–2 (2–0, 1–2, 3–0).

HV 71 vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Leksand.

Alva Johansson med två mål för HV 71

Eimear Leacy gav HV 71 ledningen efter 9.43 assisterad av Evelyne Blais-Savoie. 2–0 kom efter 18.00 när Rachel Weiss slog till efter pass från Thea Jørgensen och Kennedy Bobyck.

Leksand reducerade dock till 2–1 genom Barbora Kapicakova tidigt i andra perioden av perioden.

Efter 3.55 gjorde HV 71 3–1 genom Teghan Inglis.

Leksand gjorde 3–2 genom Barbora Kapicakova med 2.38 kvar att spela av perioden.

Även i tredje perioden var HV 71 starkast och gick från 3–2 till 6–2 genom två mål av Alva Johansson och ett mål av Evelyne Blais-Savoie och avgjorde matchen.

HV 71:s Kennedy Bobyck hade tre assists.

HV 71–Leksand 6–2 (2–0, 1–2, 3–0)

Kvalet till SDHL

Första perioden: 1–0 (9.43) Eimear Leacy (Evelyne Blais-Savoie), 2–0 (18.00) Rachel Weiss (Thea Jørgensen, Kennedy Bobyck).

Andra perioden: 2–1 (23.10) Barbora Kapicakova (Tereza Radova), 3–1 (23.55) Teghan Inglis (Kennedy Bobyck, Beatrice Hjälm), 3–2 (37.22) Barbora Kapicakova (Ida Melin, Lucia Drabekova).

Tredje perioden: 4–2 (49.52) Evelyne Blais-Savoie (Julia Shaunessy, Alva Solberg), 5–2 (56.44) Alva Johansson (Kennedy Bobyck), 6–2 (58.05) Alva Johansson.

Ställning i serien: HV 71–Leksand 2–0