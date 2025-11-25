HV 71 säkrade seger mot Rögle

HV 71 vann med 4–2 mot Rögle

Fabian Merkle Rohdin avgjorde för HV 71

Femte raka förlusten för Rögle

HV 71 vann mötet med Rögle på hemmaplan med 4–2 (0–0, 2–1, 2–1) på tisdagen i U18 regional syd topp 6 herr.

Malmö nästa för HV 71

Första perioden blev mållös.

HV 71 startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Axel Olofsson och Maximilliam Wistrand innan Rögle svarade och gjorde 2–1 genom Arvid Stolt.

HV 71 gjorde 3–1 genom Fabian Merkle Rohdin efter 4.42 i tredje perioden.

Rögle reducerade dock till 3–2 genom Leo Papista efter 12.39 av perioden.

HV 71 kunde dock avgöra till 4–2 med 6.59 kvar av matchen genom Viggo Borrman.

HV 71 stannar därmed på sjätte och sista plats och Rögle på femte plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

HV 71 tar sig an Malmö i nästa match hemma söndag 30 november 12.00. Rögle möter samma dag 17.00 Linköping HC U18 borta.

HV 71–Rögle 4–2 (0–0, 2–1, 2–1)

U18 regional syd topp 6 herr, Husqvarna Garden

Andra perioden: 1–0 (30.29) Axel Olofsson, 2–0 (32.41) Maximilliam Wistrand (Fabian Merkle Rohdin, Oscar Söderström), 2–1 (37.27) Arvid Stolt.

Tredje perioden: 3–1 (44.42) Fabian Merkle Rohdin (Martinus Schioldan, Tobias Krestan), 3–2 (52.39) Leo Papista (Liam Adolfsson), 4–2 (53.01) Viggo Borrman (Sam Tillström, Axel Olofsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-1-2

Rögle: 0-1-4

Nästa match:

HV 71: IF Malmö Redhawks, hemma, 30 november

Rögle: Linköping HC, borta, 30 november