HV 71 nollade Linköping – segrade med 5–0

HV 71 vann med 5–0 mot Linköping

Adriana Van De Leest avgjorde för HV 71

Andra raka segern för HV 71

HV 71 såg till att hålla nollan när laget vann på hemmaplan mot Linköping i SDHL. Matchen slutade 5–0 (0–0, 3–0, 2–0).

Färjestad nästa för HV 71

Den första perioden slutade 0–0.

HV 71 stod för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 4.45.

11.55 in i tredje perioden slog Rachel Weiss till på pass av Julia Shaunessy och ökade ledningen. Till slut kom också 5–0 genom Emmi Rakkolainen framspelad av Alva Johansson och Tea Løkke Nyberg efter 17.17.

HV 71 har tre segrar och två förluster och 18–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Linköping har två vinster och tre förluster och 11–17 i målskillnad.

Nästa motstånd för HV 71 är Färjestad. Lagen möts lördag 24 januari 14.00 i Löfbergs Arena. Linköping tar sig an HV 71 hemma onsdag 25 februari 18.00.

HV 71–Linköping 5–0 (0–0, 3–0, 2–0)

SDHL, Husqvarna Garden

Andra perioden: 1–0 (20.57) Adriana Van De Leest (Rachel Weiss, Kennedy Bobyck), 2–0 (24.48) Julia Nearis (Beatrice Hjälm), 3–0 (25.42) Meja Andersson (Kennedy Bobyck).

Tredje perioden: 4–0 (51.55) Rachel Weiss (Julia Shaunessy), 5–0 (57.17) Emmi Rakkolainen (Alva Johansson, Tea Løkke Nyberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 3-0-2

Linköping: 2-0-3

Nästa match:

HV 71: Färjestad BK, borta, 24 januari 14.00

Linköping: HV 71, hemma, 25 februari 18.00