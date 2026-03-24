HV71 kvar i SHL – avgjorde i fjärde matchen efter rysare

Segern på bortaplan med 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0) efter förlängning i fjärde matchen gör att HV 71 har vunnit matchserien mot Leksand i SHL Play Out. HV 71 vann totalt med 4-0 i matcher.

Lukas Rousek slog till 10.21 in i fjärde perioden och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

HV 71 tog därmed fjärde raka seger mot just Leksand.

Leksand–HV 71 – mål för mål

Första perioden blev mållös.

19.45 in i andra perioden spräckte Leksand nollan genom Michael Lindqvist på passning från Lukas Vejdemo.

HV 71 kvitterade till 1–1 med tio sekunder kvar att spela genom Hugo Pettersson framspelad av Jonathan Ang och Andreas Borgman.

Matchvinnare för bortalaget HV 71 10.21 in i förlängningen blev Lukas Rousek med det avgörande förlängningsmålet.

HV 71 är nu klart för SHL.

Leksand–HV 71 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)

SHL Play Out, Tegera Arena

Andra perioden: 1–0 (39.45) Michael Lindqvist (Lukas Vejdemo).

Tredje perioden: 1–1 (59.50) Hugo Pettersson (Jonathan Ang, Andreas Borgman).

Förlängning: 1–2 (70.21) Lukas Rousek (Olle Alsing).

Slutresultat i serien: Leksand–HV 71 0–4