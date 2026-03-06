HV 71 besegrade VIK Hockey U20 efter Wille Magnertofts dubbel

HV 71-seger med 5–3 mot VIK Hockey U20

Wille Magnertoft gjorde två mål för HV 71

Vashek Blanar matchvinnare för HV 71

HV 71 besegrade VIK Hockey U20 hemma i fredagens match i U20 nationell södra. 5–3 (4–0, 0–3, 1–0) slutade matchen.

VIK Hockey U20:s tränare Jarno Pikkarainen tyckte till om matchen:

– Som ni skriver tuff första period där vi inte är beredda att göra jobbet för varandra. Men i andra så gör vi jobbet istället och får även utdelning i power play. Vi räcker sedan inte riktigt till i sista och Hv71 vinner rättvist.

HV 71:s Wille Magnertoft tvåmålsskytt

HV 71 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

VIK Hockey U20 reducerade dock med tre mål till 4–3-läge genom Hugo Ingemarsson, Hugo Ingemarsson och Jacob Hagsköld i andra perioden.

HV 71 punkterade matchen med ett 5–3-mål med 29 sekunder kvar att spela genom Noel Skarby efter förarbete av Philip Lantz. 5–3-målet blev matchens sista.

Wille Magnertoft gjorde två mål för HV 71 och ett målgivande pass.

HV 71 har två segrar och tre förluster och 13–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan VIK Hockey U20 har en vinst och fyra förluster och 12–16 i målskillnad.

Med en omgång kvar är HV 71 på nionde plats i tabellen medan VIK Hockey U20 är på tionde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. VIK Västerås HK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. HV 71 vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för HV 71 är SSK U20. Lagen möts i sista omgången lördag 7 mars 14.00 i Husqvarna Garden. VIK Hockey U20 tar sig an LHC J20 borta söndag 8 mars 12.00.

HV 71–VIK Hockey U20 5–3 (4–0, 0–3, 1–0)

U20 nationell södra, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (4.36) Wille Magnertoft (William Bundgaard), 2–0 (8.15) Wille Magnertoft (Tobias Krestan, Jakob Leander), 3–0 (16.28) Oscar Pöyliö (Wille Magnertoft, Victor Nilsson Dalsjö), 4–0 (19.13) Vashek Blanar (Tobias Krestan, Oscar Pöyliö).

Andra perioden: 4–1 (24.59) Hugo Ingemarsson, 4–2 (30.53) Hugo Ingemarsson (Peter Ingemarsson, Olle Forsberg), 4–3 (32.14) Jacob Hagsköld (Linus Rydell).

Tredje perioden: 5–3 (59.31) Noel Skarby (Philip Lantz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-0-3

VIK Hockey U20: 1-1-3

Nästa match:

HV 71: Södertälje SK, hemma, 7 mars 14.00

VIK Hockey U20: Linköping HC, borta, 8 mars 12.00