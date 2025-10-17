HV 71 besegrade Djurgården med 4–1

HV 71-seger med 4–1 mot Djurgården

Eimear Leacy matchvinnare för HV 71

Andra raka segern för HV 71

Bortalaget HV 71 tog hem segern mot Djurgården i SDHL. 1–4 (0–2, 0–1, 1–1) slutade matchen på fredagen.

Djurgården–HV 71 – mål för mål

HV 71 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 8.28 i andra perioden slog Evelina Arvidsson till på pass av Kennedy Bobyck och gjorde 0–3. Djurgården reducerade dock till 1–3 genom Brette Pettet tidigt i tredje perioden av perioden.

HV 71 kunde dock avgöra till 1–4 med 1.18 kvar av matchen genom Evelyne Blais-Savoie.

Det här betyder att Djurgården ligger kvar på sjunde plats i tabellen och HV 71 sist, på tionde plats.

Söndag 19 oktober spelar Djurgården hemma mot Frölunda HC 12.00 och HV 71 mot SDE borta 14.00 i Enebybergs Ishall.

Djurgården–HV 71 1–4 (0–2, 0–1, 1–1)

SDHL, Hovet

Första perioden: 0–1 (0.17) Emmi Rakkolainen (Evelina Arvidsson), 0–2 (8.24) Eimear Leacy (Ema Tothova, Beatrice Hjälm).

Andra perioden: 0–3 (28.28) Evelina Arvidsson (Kennedy Bobyck).

Tredje perioden: 1–3 (43.30) Brette Pettet (Saga Odebrant, Charlotte Akervik), 1–4 (58.42) Evelyne Blais-Savoie.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 2-0-3

HV 71: 2-0-3

Nästa match:

Djurgården: Frölunda HC, hemma, 19 oktober

HV 71: SDE HF, borta, 19 oktober