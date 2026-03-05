Hugo Karlsson fixade segern för Järfälla HC i matchen mot Åker/Strängnäs HC

Det blev ett hattrick för Järfälla HC:s Hugo Karlsson i matchen mot Åker/Strängnäs HC i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. Järfälla HC vann på hemmaplan med 5–2 (2–1, 1–0, 2–1).

Järfälla HC startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Sebastian Öberg och Hugo Karlsson innan Åker/Strängnäs HC svarade och gjorde 2–1 genom Hampus Lidholm.

Efter 3.59 i andra perioden slog Hugo Karlsson till återigen framspelad av Emil Sjöberg och Hugo Mattsson och gjorde 3–1.

Järfälla HC gjorde två mål i tredje perioden och gick från 3–1 till 5–1, målen av Emil Sjöberg och Hugo Karlsson. Det rycket avgjorde matchen.

Anton Gustafsson reducerade förvisso men närmare än 5–2 kom inte Åker/Strängnäs HC. Järfälla HC tog därmed en stabil seger.

Järfälla HC:s Hugo Karlsson gjorde tre mål och Emil Sjöberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Järfälla med 5–3.

I sista matchen möter Järfälla HC IFK Österåker Hockey borta på lördag 7 mars 17.30. Åker/Strängnäs HC möter IFK Tumba IK 2 söndag 8 mars 12.15 hemma.

Järfälla HC–Åker/Strängnäs HC 5–2 (2–1, 1–0, 2–1)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Järfälla Ishall

Första perioden: 1–0 (5.51) Sebastian Öberg (Melker Kjellgren), 2–0 (7.15) Hugo Karlsson, 2–1 (9.28) Hampus Lidholm (Kelvin Levicki).

Andra perioden: 3–1 (23.59) Hugo Karlsson (Emil Sjöberg, Hugo Mattsson).

Tredje perioden: 4–1 (51.18) Emil Sjöberg, 5–1 (58.04) Hugo Karlsson (Emil Sjöberg), 5–2 (59.18) Anton Gustafsson (Kelvin Levicki).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla HC: 3-0-2

Åker/Strängnäs HC: 2-0-3

Nästa match:

Järfälla HC: IFK Österåker Hockey, borta, 7 mars 17.30

Åker/Strängnäs HC: IFK Tumba IK 2, hemma, 8 mars 12.15