Hugo Dahlborg tremålskytt i Clemensnäs seger mot Piteå

Clemensnäs segrade – 5–4 mot Piteå

Hugo Dahlborg tremålsskytt för Clemensnäs

Clemensnäs nu tredje, Piteå på fjärde plats

Hugo Dahlborg stod för ett hattrick när Clemensnäs besegrade Piteå på hemmaplan med 5–4 (1–1, 0–3, 4–0) i U20 region norr A herr.

Hugo Dahlborg stod för Clemensnäs avgörande mål 17.26 in i tredje perioden.

Första perioden var jämn. Clemensnäs inledde bäst och tog ledningen genom Hugo Dahlborg efter 4.03, men Piteå kvitterade genom Joel Öman bara två minuter senare. I andra perioden var det Piteå som var starkast och gick från 1–1 till 1–4 genom två mål av Alvar Larsson och ett mål av Albin Falk. Clemensnäs vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 1–4 till 5–4 i tredje perioden. 4–4-målet kom med bara 3.27 kvar att spela genom Ville Renling. Och med knappt tre minuter kvar att spela kom också 5–4 genom Hugo Dahlborg.

Hugo Dahlborg gjorde tre mål för Clemensnäs och spelade dessutom fram till ett mål. Alvar Larsson gjorde två mål och en assist för Piteå.

För Clemensnäs gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan Piteå är på fjärde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 20 november i LF Arena.

Clemensnäs tar sig an Brooklyn i nästa match hemma onsdag 22 oktober 19.00. Piteå möter samma dag 19.30 Sunderby hemma.

Clemensnäs–Piteå 5–4 (1–1, 0–3, 4–0)

U20 region norr A herr, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (4.03) Hugo Dahlborg (Liam Hedman, Filip Grundström), 1–1 (6.05) Joel Öman (Alvar Larsson, Eddie Lindström).

Andra perioden: 1–2 (28.41) Albin Falk (Gustav Bäckström), 1–3 (38.39) Alvar Larsson, 1–4 (38.52) Alvar Larsson (Albin Falk, Joel Öman).

Tredje perioden: 2–4 (42.56) Ville Sjöstedt (Hugo Dahlborg, Filip Grundström), 3–4 (44.56) Hugo Dahlborg (Liam Hedman, Ville Sjöstedt), 4–4 (56.33) Ville Renling (William Boström, Elmer Grenholm), 5–4 (57.26) Hugo Dahlborg (Viktor Manberg, Hugo Bystedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 3-0-2

Piteå: 3-0-2

Nästa match:

Clemensnäs: Brooklyn Tigers HF, hemma, 22 oktober

Piteå: Sunderby SK, hemma, 22 oktober