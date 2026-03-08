Huge/Skutskärs segerrad mot Sandviken intakt

Huge/Skutskär vann med 5–0 mot Sandviken

Casper Stålberg matchvinnare för Huge/Skutskär

Sandvikens tredje raka förlust

Sandviken har varit lite av ett drömmotstånd för Huge/Skutskär. På söndagen tog Huge/Skutskär ännu en seger borta mot Sandviken. Matchen i U18 division 1 västra A vår slutade hela 5–0 (2–0, 1–0, 2–0). Det var Huge/Skutskärs fjärde raka seger mot just Sandviken.

Sandviken–Huge/Skutskär – mål för mål

Huge/Skutskär tog ledningen efter 12.44 genom Casper Stålberg assisterad av Wille Winberg och Vincent Karnatz. Efter 13.48 ökade ledningen när laget gjorde 0–2 när Vincent Karnatz slog till framspelad av Casper Stålberg och Wille Winberg.

Efter 15.08 i andra perioden nätade Casper Stålberg på nytt på pass av Vincent Karnatz och Wille Winberg och gjorde 0–3.

1.28 in i tredje perioden satte Wille Winberg pucken framspelad av Vincent Karnatz och Linus Burefjord och ökade ledningen. Efter 7.00 gjorde Wille Winberg också 0–5 på pass av Vincent Karnatz och Casper Stålberg.

Huge/Skutskärs Vincent Karnatz stod för fem poäng, varav ett mål, Wille Winberg gjorde två mål och tre assist och Casper Stålberg gjorde två mål och spelade fram till två mål.

Sandviken har en vinst och fyra förluster och 7–40 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Huge/Skutskär har tre vinster och två förluster och 37–21 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har IK Huge/Skutskärs SK vunnit.

Sandviken–Huge/Skutskär 0–5 (0–2, 0–1, 0–2)

U18 division 1 västra A vår, Arena Jernvallen

Första perioden: 0–1 (12.44) Casper Stålberg (Wille Winberg, Vincent Karnatz), 0–2 (13.48) Vincent Karnatz (Casper Stålberg, Wille Winberg).

Andra perioden: 0–3 (35.08) Casper Stålberg (Vincent Karnatz, Wille Winberg).

Tredje perioden: 0–4 (41.28) Wille Winberg (Vincent Karnatz, Linus Burefjord), 0–5 (47.00) Wille Winberg (Vincent Karnatz, Casper Stålberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sandviken: 1-0-4

Huge/Skutskär: 3-0-2