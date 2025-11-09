Huge/Skutskär utklassade Bollnäs/Alfta U18 på hemmaplan

Huge/Skutskär vann med 7–2 mot Bollnäs/Alfta U18

Huge/Skutskärs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Wille Winberg gjorde två mål för Huge/Skutskär

Huge/Skutskär fick utdelning när laget vann på hemmaplan mot Bollnäs/Alfta U18 i U18 Div 1 västra A herr med klara 7–2 (2–2, 3–0, 2–0).

Segern var Huge/Skutskärs fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

William Bogebrant gjorde matchvinnande målet

Huge/Skutskär tog ledningen i början av första perioden genom Wille Winberg.

Därefter fixade Bollnäs/Alfta U18:s Wille Kaneskär och Wiktor Olsson att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Huge/Skutskär kvitterade till 2–2 genom Linus Burefjord. I andra perioden var det Huge/Skutskär som dominerade och gick från 2–2 till 5–2 genom mål av William Bogebrant, Wille Winberg och Isak Donnerstål. Huge/Skutskär fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–2. Målen i sista perioden gjordes av Nore Keddyson och Lucas Eng.

Huge/Skutskärs Vincent Karnatz hade tre assists, Isak Donnerstål gjorde ett mål och två målgivande passningar och Wille Winberg stod för två mål och ett assist.

Det här betyder att Huge/Skutskär ligger på andra plats i tabellen och Bollnäs/Alfta U18 är på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann IK Huge/Skutskärs SK med 6–4.

Huge/Skutskär tar sig an Valbo HC 2 i nästa match borta söndag 16 november 16.40. Bollnäs/Alfta U18 möter Gävle hemma torsdag 13 november 19.30.

Huge/Skutskär–Bollnäs/Alfta U18 7–2 (2–2, 3–0, 2–0)

U18 Div 1 västra A herr, Kasthallen

Första perioden: 1–0 (1.10) Wille Winberg (Isak Donnerstål, Rex Nordhstaff), 1–1 (2.46) Wiktor Olsson (Wille Kaneskär), 1–2 (8.11) Wille Kaneskär (Wiktor Olsson), 2–2 (17.37) Linus Burefjord (Edvin Ederth).

Andra perioden: 3–2 (21.20) William Bogebrant (Wille Winberg), 4–2 (24.48) Wille Winberg (Vincent Karnatz), 5–2 (28.43) Isak Donnerstål.

Tredje perioden: 6–2 (40.49) Lucas Eng (Vincent Karnatz, Isak Donnerstål), 7–2 (46.14) Nore Keddyson (Vincent Karnatz, Casper Stålberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huge/Skutskär: 4-0-1

Bollnäs/Alfta U18: 1-0-4

Nästa match:

Huge/Skutskär: Valbo HC:2, borta, 16 november

Bollnäs/Alfta U18: Gävle GIK, hemma, 13 november