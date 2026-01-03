Hudiksvalls starka svit mot Sollentuna fortsätter

Seger för Hudiksvall med 8–1 mot Sollentuna

Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna

Jacob Svensson gjorde två mål för Hudiksvall

Sollentuna har varit lite av ett drömmotstånd för Hudiksvall. På lördagen tog Hudiksvall ännu en seger hemma mot Sollentuna. Matchen i hockeyettan norra slutade hela 8–1 (1–0, 7–0, 0–1). Det var Hudiksvalls femte raka seger mot just Sollentuna.

Det här innebär att Hudiksvall nu har 14 segrar i följd i hockeyettan norra.

Carl Wassenius gjorde avgörande målet

Jacob Svensson gjorde 1–0 till Hudiksvall efter 17 minuter på passning från Viggo Nordström och Alex Brännstam.

Även i andra perioden var Hudiksvall starkast och gick från 1–0 till 8–0 genom mål av Carl Wassenius, Viggo Nordström, Arvid Sundin, Rasmus Kahilainen, Maximilian Kilpinen, Wincent Enarsson och Jacob Svensson.

16.39 in i tredje perioden satte Erik Stenbacka pucken på pass av Simon Boman och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Sollentuna.

Viggo Nordström gjorde ett mål för Hudiksvall och spelade dessutom fram till tre mål och Carl Wassenius stod för ett mål och två assists.

Söndag 4 januari 16.00 spelar Hudiksvall hemma mot Bodens HF. Sollentuna möter Väsby IK HK borta i Vilundaparkens Ishall onsdag 7 januari 19.00.

Hudiksvall–Sollentuna 8–1 (1–0, 7–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (17.43) Jacob Svensson (Viggo Nordström, Alex Brännstam).

Andra perioden: 2–0 (24.35) Carl Wassenius (Viggo Nordström, Anton Schagerberg), 3–0 (27.41) Viggo Nordström (Carl Wassenius, Gabriel Kangas), 4–0 (28.20) Arvid Sundin (Linus Lindblom, Emil Stadin), 5–0 (32.34) Rasmus Kahilainen (Linus Lindblom, Lucas Thorstensson), 6–0 (35.19) Maximilian Kilpinen (Viggo Nordström, Arvid Sundin), 7–0 (36.21) Wincent Enarsson (Gabriel Kangas, Henrik Olsén), 8–0 (37.27) Jacob Svensson (Carl Wassenius).

Tredje perioden: 8–1 (56.39) Erik Stenbacka (Simon Boman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 5-0-0

Sollentuna: 1-0-4

Nästa match:

Hudiksvall: Bodens HF, hemma, 4 januari 16.00

Sollentuna: Väsby IK HK, borta, 7 januari 19.00