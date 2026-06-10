Carolina vann – kvitterade serien mot Vegas

Carolina vann med 5–3 mot Vegas

Jordan Staal tvåmålsskytt för Carolina

Lagen möts igen 12 juni

Carolina segrade borta med 5–3 (3–1, 0–2, 2–0) mot Vegas i Stanley Cup, final herr och utjämnade därmed till 2-2 i matchserien.

Carolinas Jordan Staal tvåmålsskytt

Carolina tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.06 genom Logan Stankoven och gick upp till 0–2. Vegas kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Carolina dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Efter 4.22 i andra perioden nätade William Karlsson på pass av Rasmus Andersson och Mitch Marner och reducerade åt Vegas. Brett Howden gjorde dessutom 3–3 efter 17.08 framspelad av Colton Sissons och William Karlsson.

6.32 in i tredje perioden slog Jordan Staal till på nytt på pass av Nikolaj Ehlers och gav laget ledningen. Målet var Jordan Staals femte i Stanley Cup, final herr. Laget punkterade matchen med ett 3–5-mål med 55 sekunder kvar att spela genom Nikolaj Ehlers. 3–5-målet blev matchens sista.

Carolinas Nikolaj Ehlers stod för tre poäng, varav ett mål.

Nästa match spelas på fredag 02.00.

Vegas–Carolina 3–5 (1–3, 2–0, 0–2)

Stanley Cup, final herr

Första perioden: 0–1 (1.06) Logan Stankoven (Jalen Chatfield, Jackson Blake), 0–2 (3.28) Jackson Blake (Taylor Hall, Nikolaj Ehlers), 1–2 (7.22) Mark Stone (Shea Theodore, Brayden McNabb), 1–3 (12.48) Jordan Staal (Shayne Gostisbehere, Sebastian Aho).

Andra perioden: 2–3 (24.22) William Karlsson (Rasmus Andersson, Mitch Marner), 3–3 (37.08) Brett Howden (Colton Sissons, William Karlsson).

Tredje perioden: 3–4 (46.32) Jordan Staal (Nikolaj Ehlers), 3–5 (59.05) Nikolaj Ehlers.

Utvisningar, Vegas: 4×2 min. Carolina: 4×2 min.

Ställning i serien: Vegas–Carolina 2–2 (bäst av 7)

Nästa match:

12 juni, 02.00, Carolina–Vegas