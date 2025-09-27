Hudiksvall utklassade Valbo J20 på hemmaplan

Hudiksvall vann med 6–0 mot Valbo J20

Viktor List Halvarsson med två mål för Hudiksvall

Ossian Ling Veiksaar matchvinnare för Hudiksvall

Hudiksvall dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Valbo J20 i U20 region väst herr med hela 6–0 (2–0, 1–0, 3–0).

Viktor List Halvarsson tvåmålsskytt för Hudiksvall

Hudiksvall tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara tre minuter. Efter 15.58 i andra perioden slog Hugo Stjernlöf till, framspelad av Anton Genberg och gjorde 3–0. Hudiksvall fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Viktor List Halvarsson, som gjorde två mål, och Svante Rågberg.

Hudiksvalls Viktor List Halvarsson stod för två mål och ett assist.

Valbo J20 tog hem lagens senaste möte med 11–3 i NickBack Arena.

Hudiksvall tar sig an Grums i nästa match borta lördag 4 oktober 13.00. Valbo J20 möter samma dag 12.00 Borlänge borta.

Hudiksvall–Valbo J20 6–0 (2–0, 1–0, 3–0)

U20 region väst herr, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (7.24) Ossian Ling Veiksaar (Melker Dansk Hesselius, Noah Lindberg), 2–0 (10.36) Love Botvidson (Hugo Stjernlöf, Viktor List Halvarsson).

Andra perioden: 3–0 (35.58) Hugo Stjernlöf (Anton Genberg).

Tredje perioden: 4–0 (48.34) Viktor List Halvarsson (Wincent Enarsson, Rasmus Edström), 5–0 (57.01) Viktor List Halvarsson (Wincent Enarsson, Anton Genberg), 6–0 (59.52) Svante Rågberg (Ossian Ling Veiksaar, Felix Robertsson).

Nästa match:

Hudiksvall: Grums IK Hockey, borta, 4 oktober

Valbo J20: Borlänge HF, borta, 4 oktober