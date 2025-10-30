Hudiksvall avgjorde i tredje perioden – vann mot Gävle

Seger för Hudiksvall med 4–2 mot Gävle

Hudiksvalls femte seger på de senaste sex matcherna

Hudiksvalls Axel Norin tvåmålsskytt

Hudiksvall vann matchen borta mot Gävle i U18 Div 1 västra A herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Hudiksvall drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–4 (1–0, 0–1, 1–3).

Segern var Hudiksvalls femte på de senaste sex matcherna.

Lucas Olsén matchvinnare för Hudiksvall

Vilmer Karlsson gjorde 1–0 till Gävle efter 10.24 framspelad av Hugo Lindqvist och Theodor Lång. Efter 8.50 i andra perioden nätade Tobin Edén på pass av Miro Lybeck och Jonathan Gällström och kvitterade för Hudiksvall. 9.06 in i tredje perioden slog Axel Norin till på pass av Tim Norberg och Lucas Olsén och gav laget ledningen.

9.50 in i perioden nätade Gävles Nemo Mattsson framspelad av Edvin Vahlman och Douglas Lundgren och kvitterade.

Efter 15.29 nätade Lucas Olsén framspelad av Joakim Törnqvist och Jonathan Gällström och gav Hudiksvall ledningen.

Axel Norin stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–4-mål med 57 sekunder kvar att spela. 2–4-målet blev matchens sista.

Gävle stannar därmed på andra plats och Hudiksvall toppar fortfarande tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 10 december i Holmen Center.

I nästa match, söndag 2 november möter Gävle Valbo HC 2 borta i NickBack Arena 16.40 medan Hudiksvall spelar hemma mot Sandviken 13.20.

Gävle–Hudiksvall 2–4 (1–0, 0–1, 1–3)

U18 Div 1 västra A herr, Nynäshallen

Första perioden: 1–0 (10.24) Vilmer Karlsson (Hugo Lindqvist, Theodor Lång).

Andra perioden: 1–1 (28.50) Tobin Edén (Miro Lybeck, Jonathan Gällström).

Tredje perioden: 1–2 (49.06) Axel Norin (Tim Norberg, Lucas Olsén), 2–2 (49.50) Nemo Mattsson (Edvin Vahlman, Douglas Lundgren), 2–3 (55.29) Lucas Olsén (Joakim Törnqvist, Jonathan Gällström), 2–4 (59.03) Axel Norin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gävle: 3-0-2

Hudiksvall: 4-0-1

Nästa match:

Gävle: Valbo HC:2, borta, 2 november

Hudiksvall: Sandvikens IK, hemma, 2 november