Huddinge utklassade Enköping – seger med 11–0

Seger för Huddinge med 11–0 mot Enköping

Huddinges Alexander Lenngren tremålsskytt

Huddinge spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Enköping i U20 region öst herr med hela 11–0 (1–0, 4–0, 6–0).

Segern var Huddinges fjärde på de senaste fem matcherna.

Vilgot Wickberg gjorde avgörande målet

Huddinge tog ledningen efter tio minuter genom Vilgot Wickberg på pass av Sebastian Wiman och Noah Herndal. Huddinge startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 5–0 tack vare sex raka mål (! ), mål av Matej Vucic, Vilgot Wickberg, Noah Herndal och Alexander Lenngren. Huddinge fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–0. Målen i sista perioden gjordes av Alexander Lenngren, som gjorde två mål, William Gleisner, Camilo Lovell, Matej Vucic och Kean Tollet.

Vilgot Wickberg gjorde två mål för Huddinge och två målgivande passningar, Noah Herndal stod för ett mål och tre assists, Sebastian Wiman hade fyra assists, Matej Vucic gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål och Alexander Lenngren gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 november i Bahcohallen.

Nästa motstånd för Huddinge är Almtuna. Lagen möts måndag 20 oktober 19.40 i Björkängshallen. Enköping tar sig an Flemingsberg borta lördag 25 oktober 17.10.

Huddinge–Enköping 11–0 (1–0, 4–0, 6–0)

U20 region öst herr, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (10.46) Vilgot Wickberg (Sebastian Wiman, Noah Herndal).

Andra perioden: 2–0 (24.34) Matej Vucic (Noah Herndal, Albin Andersson), 3–0 (25.05) Vilgot Wickberg (Sebastian Wiman, Olle Nyström), 4–0 (27.57) Noah Herndal (Matej Vucic, Sebastian Wiman), 5–0 (33.17) Alexander Lenngren (Vilgot Wickberg).

Tredje perioden: 6–0 (40.35) Matej Vucic (Noah Herndal, Sebastian Wiman), 7–0 (42.17) Alexander Lenngren (Daniel Lazienkiewicz, Vilgot Wickberg), 8–0 (50.48) William Gleisner (Dante Islercelik, Leon Katende), 9–0 (54.45) Camilo Lovell (Olle Nyström, William Pettersson), 10–0 (56.20) Alexander Lenngren (Elias Callin, Matej Vucic), 11–0 (59.41) Kean Tollet (Alexander Lenngren, William Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 4-0-1

Enköping: 0-1-4

Nästa match:

Huddinge: Almtuna IS, hemma, 20 oktober

Enköping: Flemingsbergs IK, borta, 25 oktober