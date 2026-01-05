Huddinge utklassade Brinken på bortaplan

Huddinge vann med 9–1 mot Brinken

Huddinges sjätte seger på de senaste sex matcherna

Elliott Boström avgjorde för Huddinge

Huddinge dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Brinken i U20 region öst fortsättning herr med hela 9–1 (6–0, 1–1, 2–0).

Därmed har Huddinge vunnit sex matcher i rad i U20 region öst fortsättning herr.

IFK Täby HC nästa för Huddinge

I första perioden var det Huddinge som var starkast. Laget vann perioden klart med 6–0.

Efter 6.50 i andra perioden slog Hugo Glimskog till och reducerade åt Brinken.

Huddinges Matej Vucic gjorde 1–7 efter 16.33 framspelad av Kean Wiman och Leo Kjellberg.

10.40 in i tredje perioden fick Camilo Lovell utdelning återigen på pass av William Gleisner och ökade ledningen. Målet var Camilo Lovells femte i U20 region öst fortsättning herr.

Efter 12.40 nätade Daniel Lazienkiewicz framspelad av Olle Nyström och Noah Herndal och ökade ledningen för Huddinge. Det fastställde slutresultatet till 1–9.

Huddinges William Gleisner hade fyra assists, Camilo Lovell stod för tre poäng, varav två mål och Elliott Boström gjorde ett mål och två assist.

Brinken har två vinster och tre förluster och 15–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 13 februari i Björkängshallen.

Lördag 10 januari möter Brinken Nyköping hemma 17.40 och Huddinge möter IFK Täby HC hemma 14.00.

Brinken–Huddinge 1–9 (0–6, 1–1, 0–2)

U20 region öst fortsättning herr, Lejonhallen

Första perioden: 0–1 (3.59) Vilgot Wickberg (Sebastian Wiman), 0–2 (11.36) Elliott Boström (Olle Nyström, Sebastian Wiman), 0–3 (11.56) Camilo Lovell (Elliott Boström, William Gleisner), 0–4 (15.09) Alexander Lenngren (William Gleisner, Elliott Boström), 0–5 (17.31) Noah Herndal (Daniel Lazienkiewicz), 0–6 (18.24) Alexander Lenngren (Camilo Lovell, William Gleisner).

Andra perioden: 1–6 (26.50) Hugo Glimskog, 1–7 (36.33) Matej Vucic (Kean Wiman, Leo Kjellberg).

Tredje perioden: 1–8 (50.40) Camilo Lovell (William Gleisner), 1–9 (52.40) Daniel Lazienkiewicz (Olle Nyström, Noah Herndal).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brinken: 2-1-2

Huddinge: 5-0-0

Nästa match:

Brinken: Nyköpings HF Ungdom, hemma, 10 januari 17.40

Huddinge: IFK Täby HC, hemma, 10 januari 14.00