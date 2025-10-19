Huddinge IK vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Nacka

Huddinge IK segrade – 3–2 mot Nacka

Huddinge IK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hugo Kvistlund matchvinnare för Huddinge IK

Det blev seger för Huddinge IK hemma mot Nacka i U18 regional öst herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, men sen gjorde Lukas Hammargren 2–2 (efter 19.36) och två minuter senare Hugo Kvistlund 3–2. Matchen slutade 3–2 (1–2, 1–0, 1–0).

Segern var Huddinge IK:s fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Nacka fyra förluster i rad.

Flemingsberg nästa för Huddinge IK

Nacka startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Oliver Hammerman och Hugo Mikaelsson innan Huddinge IK svarade och gjorde 2–1 genom Ebbe Klingborg. Efter 19.36 i andra perioden slog Lukas Hammargren till framspelad av Hugo Kvistlund och kvitterade för Huddinge IK. Huddinge IK tog ledningen redan efter efter 1.48 i tredje perioden genom Hugo Kvistlund framspelad av Oskar Klingvall. Därmed hade Huddinge IK vänt matchen.

Det här var Huddinge IK:s fjärde uddamålsseger den här säsongen.

Nästa motstånd för Huddinge IK är Flemingsberg. Nacka tar sig an Sollentuna borta. Båda matcherna spelas torsdag 23 oktober 19.30.

Huddinge IK–Nacka 3–2 (1–2, 1–0, 1–0)

U18 regional öst herr, Björkängshallen

Första perioden: 0–1 (0.47) Oliver Hammerman (Love Martiniussen), 0–2 (4.04) Hugo Mikaelsson (Simon Ingelsson), 1–2 (17.11) Ebbe Klingborg (Salim Ismailov).

Andra perioden: 2–2 (39.36) Lukas Hammargren (Hugo Kvistlund).

Tredje perioden: 3–2 (41.48) Hugo Kvistlund (Oskar Klingvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge IK: 4-0-1

Nacka: 1-0-4

Nästa match:

Huddinge IK: Flemingsbergs IK, hemma, 23 oktober

Nacka: Sollentuna HC, borta, 23 oktober