Huddinge fortsätter segersviten mot Nacka

Huddinge-seger med 4–2 mot Nacka

Huddinges åttonde seger på de senaste nio matcherna

Daniel Lazienkiewicz avgjorde för Huddinge

Huddinge har haft det lätt mot Nacka i U20 region öst herr. Och på lördagen vann Huddinge på nytt – den här gången med 4–2 (1–0, 2–1, 1–1) borta i Nacka Ishall. Det var Huddinges sjunde raka seger mot Nacka.

I och med detta har Huddinge hela sex raka segrar i U20 region öst herr.

Flemingsberg nästa för Huddinge

Huddinge gjorde 0–1 efter 13 minuters spel. Nacka kvitterade till 1–1 genom Rasmus Höök i andra perioden.

Huddinge gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Camilo Lovell och Daniel Lazienkiewicz. Nacka reducerade dock till 2–3 genom Elliot Elnegård efter 8.23 av perioden.

Huddinge kunde dock avgöra till 2–4 efter 8.38 i tredje perioden genom Leo Kjellberg.

Huddinges Camilo Lovell stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagens första möte för säsongen vann Huddinge IK med 4–3 efter förlängningsspel .

Nacka tar sig an Almtuna i nästa match borta måndag 17 november 19.00. Huddinge möter samma dag 19.40 Flemingsberg hemma.

Nacka–Huddinge 2–4 (0–1, 1–2, 1–1)

U20 region öst herr, Nacka Ishall

Första perioden: 0–1 (13.12) William Smedborn (Elias Callin, Camilo Lovell).

Andra perioden: 1–1 (33.35) Rasmus Höök (Elias Nevala Sallo, Emil Eneqvist), 1–2 (35.20) Camilo Lovell (Matej Vucic, Elliott Boström), 1–3 (37.54) Daniel Lazienkiewicz (Olle Nyström).

Tredje perioden: 2–3 (48.23) Elliot Elnegård (Albin Eriksson), 2–4 (48.38) Leo Kjellberg (Daniel Lazienkiewicz, Camilo Lovell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 2-0-3

Huddinge: 5-0-0

Nästa match:

Nacka: Almtuna IS, borta, 17 november

Huddinge: Flemingsbergs IK, hemma, 17 november