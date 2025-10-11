Huddinge avgjorde i förlängningen mot Nacka

Seger för Huddinge med 4–3 efter förlängning

Huddinges femte seger på de senaste sex matcherna

Noah Herndal med två mål för Huddinge

Matchen mellan Huddinge och Nacka i U20 region öst herr slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Huddinge avgöra till 4–3 (2–0, 1–2, 0–1, 1–0). Matchhjälte blev Noah Herndal, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Segern var Huddinges femte på de senaste sex matcherna.

Noah Herndal med två mål för Huddinge

Huddinge tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt en minuter. Nacka reducerade och kvitterade till 2–2 genom Wille Lönn Hernborg och Carl Bauman i andra perioden.

Efter 11.40 gjorde Huddinge 3–2 genom Noah Herndal. Nacka kvitterade till 3–3 med 26 sekunder kvar att spela genom Arvid Broman på pass av Elliot Elnegård och Emil Eneqvist. Matchvinnare för hemmalaget Huddinge 4.51 in i förlängningen blev Noah Herndal med det avgörande målet i förlängningen.

Det här var Huddinges andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Nackas tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Huddinge nu ligger på andra plats i tabellen och Nacka är på femte plats.

Lagen möts igen 15 november i Nacka Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 13 oktober. Då möter Huddinge Flemingsberg i Visättra Ishall 20.00. Nacka tar sig an Almtuna hemma 19.45.

Huddinge–Nacka 4–3 (2–0, 1–2, 0–1, 1–0)

U20 region öst herr, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (18.56) Camilo Lovell (Olle Nyström, Elias Callin), 2–0 (19.44) William Gleisner (Alexander Lenngren, William Pettersson).

Andra perioden: 2–1 (22.00) Wille Lönn Hernborg (Otto Gregersen, Milton Stålmarck), 2–2 (30.12) Carl Bauman (Erik Ekmark, Emil Eneqvist), 3–2 (31.40) Noah Herndal (Olle Nyström, Alve Lundström).

Tredje perioden: 3–3 (59.34) Arvid Broman (Elliot Elnegård, Emil Eneqvist).

Förlängning: 4–3 (64.51) Noah Herndal (Matej Vucic, Elliott Boström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 4-0-1

Nacka: 3-1-1

Nästa match:

Huddinge: Flemingsbergs IK, borta, 13 oktober

Nacka: Almtuna IS, hemma, 13 oktober