Hovås vann mot Härryda efter sent avgörande

Hovås segrade – 7–6 mot Härryda

Lucas Forsmark matchvinnare för Hovås

Sjätte förlusten i rad för Härryda

Hovås tog till slut hem segern mot Härryda i matchen hemma i Askims Ishall på lördagen. Lucas Forsmark stod för Hovås avgörande mål 18.39 in i tredje perioden. Matchen i U20 division 1 A syd herr slutade 7–6 (4–1, 1–3, 2–2).

Resultatet innebär att Härryda nu har sex förluster i rad.

Järnbrotts HK nästa för Hovås

Hovås dominerade i första perioden som laget vann klart med 4–1.

I andra perioden var det i stället Härryda som hade greppet. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 5–4.

Ludwig Nordquist gjorde att Härryda vände till underläget till ledning med 5–6 med två raka mål.

Lucas Forsmark och Kevin Hammarström låg sen bakom vändningen till 7–6 för Hovås.

Härrydas Ludvig Alvelin stod för fem poäng, varav två mål, Ludwig Nordquist gjorde två mål och två assist och Jonathan Samuelsson gjorde ett mål och spelade fram till två mål. Nikolass Grozovs och Kevin Hammarström gjorde två mål och tre assist var för Hovås.

Det här var Hovås andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Härrydas tredje uddamålsförlust.

Lagen möts igen 15 november i Landvetters Ishall.

Hovås tar sig an Järnbrotts HK i nästa match borta tisdag 14 oktober 19.15. Härryda möter samma dag 19.40 Varberg borta.

Hovås–Härryda 7–6 (4–1, 1–3, 2–2)

U20 division 1 A syd herr, Askims Ishall

Första perioden: 1–0 (7.56) Nikolass Grozovs (Benjamin Jönsson, Kevin Hammarström), 2–0 (8.31) Nikolass Grozovs (Kevin Hammarström), 3–0 (13.32) Julian Björk (Nikolass Grozovs, Kevin Hammarström), 4–0 (14.19) Kevin Hammarström (Nikolass Grozovs), 4–1 (14.30) Ludvig Alvelin (Jonathan Samuelsson, Ludwig Nordquist).

Andra perioden: 4–2 (27.24) Jonathan Samuelsson (Ludvig Alvelin, Ludwig Nordquist), 4–3 (28.42) Ludvig Alvelin (Emil Logg), 4–4 (29.21) Vincent Almslätt, 5–4 (32.23) Buster Fondin (Philip Hamilton, Lucas Forsmark).

Tredje perioden: 5–5 (44.11) Ludwig Nordquist (Ludvig Alvelin, Jonathan Samuelsson), 5–6 (55.04) Ludwig Nordquist (Ludvig Alvelin), 6–6 (57.01) Kevin Hammarström (Oliver Pettersson, Nikolass Grozovs), 7–6 (58.39) Lucas Forsmark (Philip Hamilton).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hovås: 2-0-3

Härryda: 0-0-5

Nästa match:

Hovås: Järnbrotts HK, borta, 14 oktober

Härryda: Varberg HK, borta, 14 oktober