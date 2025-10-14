Hovås utklassade Järnbrotts HK på bortaplan

Hovås-seger med 10–1 mot Järnbrotts HK

Kevin Hammarström med tre mål för Hovås

Andra raka segern för Hovås

Hovås dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Järnbrotts HK i U20 division 1 A syd herr med hela 10–1 (1–1, 5–0, 4–0).

Kevin Hammarström tremålsskytt för Hovås

Första perioden var jämn. Järnbrotts HK inledde bäst och tog ledningen genom Filip Lindstrand-Ribberström efter 15.20, men Hovås kvitterade genom Kevin Hammarström i slutet av perioden. I andra perioden var det Hovås som var starkast och gick från 1–1 till 1–6 genom två mål av Kevin Hammarström, ett mål av Julian Björk, ett mål av Buster Fondin och ett mål av Oliver Engström Malmer. Hovås fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–1. Målen i sista perioden gjordes av Lucas Forsmark, som gjorde två mål, Carl Virdung Borén och Philip Hamilton.

Hovås Lucas Forsmark stod för sju poäng, varav två mål och Kevin Hammarström gjorde tre mål och spelade fram till två mål.

Järnbrotts HK:s nya tabellposition är åttonde plats medan Hovås är på sjätte plats.

Lagen möts på nytt i Askims Ishall den 18 november.

Järnbrotts HK tar sig an Härryda i nästa match borta lördag 18 oktober 16.30. Hovås möter samma dag 14.30 Varberg hemma.

Järnbrotts HK–Hovås 1–10 (1–1, 0–5, 0–4)

U20 division 1 A syd herr, Slottskogens Ishall

Första perioden: 1–0 (15.20) Filip Lindstrand-Ribberström, 1–1 (19.37) Kevin Hammarström (Lucas Forsmark).

Andra perioden: 1–2 (26.33) Kevin Hammarström (Lucas Forsmark), 1–3 (27.52) Oliver Engström Malmer (Kevin Hammarström, Lucas Forsmark), 1–4 (36.13) Buster Fondin (Philip Hamilton, Lucas Forsmark), 1–5 (38.30) Julian Björk (Lucas Forsmark), 1–6 (39.20) Kevin Hammarström (Julian Björk, Buster Fondin).

Tredje perioden: 1–7 (41.16) Lucas Forsmark, 1–8 (44.28) Lucas Forsmark (Kevin Hammarström), 1–9 (48.47) Philip Hamilton (Elliot Johnson), 1–10 (49.12) Carl Virdung Borén (Oliver Pettersson, Max Hedén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järnbrotts HK: 1-1-3

Hovås: 3-0-2

Nästa match:

Järnbrotts HK: Härryda HC, borta, 18 oktober

Hovås: Varberg HK, hemma, 18 oktober