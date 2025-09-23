Hovås slog Lerum i måljämn match i Askims Ishall

Hovås-seger med 4–3 mot Lerum

David Düring matchvinnare för Hovås

Hovås nu sjätte, Lerum på fjärde plats

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Hovås hemma mot Lerum i U20 division 1 A syd herr på tisdagen. David Düring stod för Hovås avgörande mål med bara 15 sekunder kvar av slutperioden. Matchen slutade 4–3 (0–2, 1–0, 3–1).

Det var Hovås första seger, efter förlusten med 6–7 mot Rönnäng i premiären.

Mölndal nästa för Hovås

Lerum tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara 0 minuter. Efter 18.17 i andra perioden nätade Philip Hamilton, på pass av Lucas Forsmark och reducerade åt Hovås. Lucas Forsmark och Erik Hammarström såg till att Hovås vände till ledning med 3–2.

Lerum kvitterade till 3–3 genom Mio Nygren-Madsén med knappt fem minuter kvar att spela.

Hovås kunde dock avgöra till 4–3 med 15 sekunder kvar av matchen genom David Düring.

Hovås Lucas Forsmark stod för ett mål och två assists.

Lagen spelar mot varandra igen den 28 oktober i Vättlehallen.

Nästa motstånd för Hovås är Mölndal. Lagen möts tisdag 30 september 20.00 i Askims Ishall. Lerum tar sig an Mölndal borta lördag 27 september 17.10.

Hovås–Lerum 4–3 (0–2, 1–0, 3–1)

U20 division 1 A syd herr, Askims Ishall

Första perioden: 0–1 (12.47) Vinton Dalgaard (Newille Sundén), 0–2 (13.00) Newille Sundén (Vinton Dalgaard).

Andra perioden: 1–2 (38.17) Philip Hamilton (Lucas Forsmark).

Tredje perioden: 2–2 (45.53) Erik Hammarström (Kevin Hammarström, Lucas Forsmark), 3–2 (47.54) Lucas Forsmark (Kevin Hammarström), 3–3 (55.52) Mio Nygren-Madsén (Kasper Malmqvist), 4–3 (59.45) David Düring (Oliver Engström Malmer, Elias Gianello).

Nästa match:

Hovås: IF Mölndal Hockey, hemma, 30 september

Lerum: IF Mölndal Hockey, borta, 27 september