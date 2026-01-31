Hovås bröt tuffa sviten med 5–4 mot Grästorp

Hovås-seger med 5–4 mot Grästorp

Hovås avgörande efter 59.13.

Carl Virdung Borén tvåmålsskytt för Hovås

Det blev sex raka nederlag i U20 Div 1 A syd vår herr för Hovås. Men på lördagen borta mot Grästorp kom trendbrottet. Matchen i Åse & Viste Arena slutade 4–5 (1–3, 1–0, 2–2).

Carl Virdung Borén stod för Hovås avgörande mål med bara 47 sekunder kvar av slutperioden.

Carl Virdung Borén gjorde två mål för Hovås

Hovås tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.51 genom John Halling och gick upp till 0–2. Grästorp kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Hovås dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Efter 17.08 i andra perioden slog Valentin Bolgakov till och reducerade åt Grästorp.

Hovås inledde tredje perioden med att göra 2–4 genom Wille Horner innan Grästorp svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Helge Karlsson för framspelad av Gustav Theng och Max Olsson efter 9.09.

I slutminuterna var det dock Hovås som nådde längst. Carl Virdung Borén gjorde matchavgörande 4–5 efter 19.13, på pass av Buster Fondin.

Grästorp har två vinster och tre förluster och 19–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hovås har en vinst och fyra förluster och 12–32 i målskillnad.

Det här betyder att Grästorp är kvar på tredje plats och Hovås stannar på sjunde plats, i serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hovås med 7–5.

I nästa match, tisdag 3 februari möter Grästorp Lerum borta i Vättlehallen 19.30 medan Hovås spelar borta mot Varberg 19.40.

Grästorp–Hovås 4–5 (1–3, 1–0, 2–2)

U20 Div 1 A syd vår herr, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (3.51) John Halling (Nikolass Grozovs, Erik Hammarström), 0–2 (9.42) Oliver Engström Malmer (Erik Hammarström), 1–2 (11.36) Leo Larsson (Max Olsson, Hampus Gustafsson), 1–3 (17.32) Carl Virdung Borén (Oliver Pettersson, Julian Björk).

Andra perioden: 2–3 (37.08) Valentin Bolgakov.

Tredje perioden: 2–4 (44.29) Wille Horner (August Gabrielson), 3–4 (47.45) Stig Lindell (Valentin Bolgakov, Gustav Theng), 4–4 (49.09) Helge Karlsson (Gustav Theng, Max Olsson), 4–5 (59.13) Carl Virdung Borén (Buster Fondin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorp: 2-0-3

Hovås: 1-0-4

Nästa match:

Grästorp: Lerums BK, borta, 3 februari 19.30

Hovås: Varberg HK, borta, 3 februari 19.40