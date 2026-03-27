Horvat och Ritchie matchvinnare hemma mot Dallas

NY Islanders-seger med 2–1 mot Dallas

Calum Ritchie avgjorde för NY Islanders

Fjärde förlusten i följd för Dallas

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för NY Islanders som vann matchen hemma mot Dallas i NHL på fredagen. 2–1 (1–0, 0–0, 1–1) slutade matchen.

NY Islanders–Dallas – mål för mål

Bo Horvat gav NY Islanders ledningen efter 4.48 assisterad av Emil Heineman och Matthew Schaefer.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

2.19 in i tredje perioden satte Calum Ritchie pucken framspelad av Matthew Schaefer och Ryan Pulock och ökade ledningen. 17.01 in i perioden nätade Dallas Matt Duchene på pass av Thomas Harley och Jamie Benn och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Dallas.

När lagen senast möttes vann NY Islanders med 3–2.

I nästa match, lördag 28 mars möter NY Islanders Florida hemma i UBS Arena 18.00 medan Dallas spelar borta mot Pittsburgh 22.00.

NY Islanders–Dallas 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 1–0 (4.48) Bo Horvat (Emil Heineman, Matthew Schaefer).

Tredje perioden: 2–0 (42.19) Calum Ritchie (Matthew Schaefer, Ryan Pulock), 2–1 (57.01) Matt Duchene (Thomas Harley, Jamie Benn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 2-0-3

Dallas: 1-1-3

Nästa match:

NY Islanders: Florida Panthers, hemma, 28 mars 18.00

Dallas: Pittsburgh Penguins, borta, 28 mars 22.00