Horvat och Ritchie matchvinnare hemma mot Dallas
- NY Islanders-seger med 2–1 mot Dallas
- Calum Ritchie avgjorde för NY Islanders
- Fjärde förlusten i följd för Dallas
En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för NY Islanders som vann matchen hemma mot Dallas i NHL på fredagen. 2–1 (1–0, 0–0, 1–1) slutade matchen.
I och med detta har Dallas fyra förluster i rad.
NY Islanders–Dallas – mål för mål
Bo Horvat gav NY Islanders ledningen efter 4.48 assisterad av Emil Heineman och Matthew Schaefer.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
2.19 in i tredje perioden satte Calum Ritchie pucken framspelad av Matthew Schaefer och Ryan Pulock och ökade ledningen. 17.01 in i perioden nätade Dallas Matt Duchene på pass av Thomas Harley och Jamie Benn och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Dallas.
När lagen senast möttes vann NY Islanders med 3–2.
I nästa match, lördag 28 mars möter NY Islanders Florida hemma i UBS Arena 18.00 medan Dallas spelar borta mot Pittsburgh 22.00.
NY Islanders–Dallas 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)
NHL, UBS Arena
Första perioden: 1–0 (4.48) Bo Horvat (Emil Heineman, Matthew Schaefer).
Tredje perioden: 2–0 (42.19) Calum Ritchie (Matthew Schaefer, Ryan Pulock), 2–1 (57.01) Matt Duchene (Thomas Harley, Jamie Benn).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
NY Islanders: 2-0-3
Dallas: 1-1-3
Nästa match:
NY Islanders: Florida Panthers, hemma, 28 mars 18.00
Dallas: Pittsburgh Penguins, borta, 28 mars 22.00
