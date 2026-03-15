Höll kylan i straffläggningen – Buffalo vann mot Toronto

Buffalo-seger med 3–2 efter straffar

Buffalos nionde seger på de senaste tio matcherna

Jack Quinn med två mål för Buffalo

Buffalo spelade mot Toronto hemma i en riktigt jämn match i NHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Jack Quinn för.

Segern var Buffalos nionde på de senaste tio matcherna.

Buffalos Jack Quinn tvåmålsskytt

Buffalo startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 2.01 slog Owen Power till på passning från Zach Benson och Sam Carrick. Efter 6.09 kvitterade Toronto genom Dakota Joshua framspelad av Nick Robertson och Benoit-Olivier Groulx.

Redan efter 53 sekunder i andra perioden tog laget ledningen genom Max Domi efter pass från William Nylander och Matthew Knies. Efter 11.21 i andra perioden slog Jack Quinn till framspelad av Noah Östlund och Ryan McLeod och kvitterade för Buffalo.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

I straffläggningen var det Buffalo som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Jack Quinn för.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Buffalo Sabres har tagit två segrar före den här matchen. Toronto Maple Leafs vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa omgång har Buffalo Vegas borta i T-Mobile Arena, onsdag 18 mars 03.00. Toronto spelar borta mot Minnesota måndag 16 mars 00.30.

Buffalo–Toronto 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 1–0 (2.01) Owen Power (Zach Benson, Sam Carrick), 1–1 (6.09) Dakota Joshua (Nick Robertson, Benoit-Olivier Groulx).

Andra perioden: 1–2 (20.53) Max Domi (William Nylander, Matthew Knies), 2–2 (31.21) Jack Quinn (Noah Östlund, Ryan McLeod).

Straffar: 3–2 (65.00) Jack Quinn.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 4-0-1

Toronto: 1-1-3

Nästa match:

Buffalo: Vegas Golden Knights, borta, 18 mars 03.00

Toronto: Minnesota Wild, borta, 16 mars 00.30