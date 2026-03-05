Hjälten Carl Persson kvitterade – och avgjorde för Malmö mot Färjestad

Malmö-seger med 2–1 efter förlängning

Malmös Carl Persson tvåmålsskytt

20:e segern för Malmö

Först kvittering till 1–1 efter 19.34 i tredje perioden. Sen avgörandet till 2–1 i förlängningen. Carl Persson stod för båda de sena målen och blev stor matchhjälte för Malmö som tog en tung seger på hemmaplan mot Färjestad i SHL på torsdagen. Matchen slutade 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0) efter förlängning.

Malmö hade före torsdagens hemmamatch fyra förluster i rad.

Malmö–Färjestad – mål för mål

Första perioden blev mållös.

3.43 in i andra perioden gjorde Färjestad 1–0 genom Radim Zohorna.

Malmö kvitterade till 1–1 med 26 sekunder kvar att spela genom Carl Persson med assist av Robin Salo och Janne Kuokkanen.

Stor matchhjälte för Malmö 1.40 in i förlängningen blev Carl Persson med det avgörande 2–1-målet.

Med fyra omgångar kvar är Malmö på sjunde plats i tabellen medan Färjestad är på åttonde plats.

Malmö möter Skellefteå AIK i nästa match hemma lördag 7 mars 15.15. Färjestad möter samma dag Rögle borta.

Malmö–Färjestad 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0)

SHL, Malmö Arena

Andra perioden: 0–1 (23.43) Radim Zohorna.

Tredje perioden: 1–1 (59.34) Carl Persson (Robin Salo, Janne Kuokkanen).

Förlängning: 2–1 (61.40) Carl Persson (Robin Hanzl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 1-0-4

Färjestad: 3-1-1

Nästa match:

Malmö: Skellefteå AIK, hemma, 7 mars 15.15

Färjestad: Rögle BK, borta, 7 mars 15.15