Hisingen vann på bortaplan mot Varberg

Hisingen-seger med 7–3 mot Varberg

Joakim Tornberg matchvinnare för Hisingen

Andra raka förlusten för Varberg

Hisingen vann mötet med Varberg borta med 7–3 (4–1, 1–2, 2–0) på tisdagen i U20 division 1 A syd herr.

Varberg–Hisingen – mål för mål

Hisingen var vassast i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–1.

Varberg reducerade dock till 2–4 genom Viggo Abrahamsson efter 5.45 av perioden.

Hisingen ökade ledningen till 2–5 genom Igor Dashevskyi efter 6.27 i andra perioden.

Varberg gjorde 3–5 genom Max Gylling efter 13.25 av perioden. Hisingen fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–3. Målen i sista perioden gjordes av Filip Gustavsson och Igor Dashevskyi.

Hisingens Joakim Tornberg stod för tre poäng, varav två mål, Arvid Blackås hade tre assists och Filip Gustavsson gjorde ett mål och två assist.

För tabellens utseende betyder det här att Varberg ligger på åttonde plats medan Hisingen har tredjeplatsen.

Lagen möts på nytt i Tuve Ishall den 30 oktober.

Varberg möter Rönnäng i nästa match borta lördag 27 september 17.30. Hisingen möter samma dag Järnbrotts HK hemma.

Varberg–Hisingen 3–7 (1–4, 2–1, 0–2)

U20 division 1 A syd herr, Veddige Ishall

Första perioden: 0–1 (1.17) Joel Lundqvist (Joakim Tornberg, Ludvig Hagström), 1–1 (6.18) Leo Folkesson (William Lax), 1–2 (8.18) Joakim Tornberg (Arvid Blackås), 1–3 (11.02) Hjalmar Kinnander (Linus Lövgren, Arvid Blackås), 1–4 (18.21) Joakim Tornberg (Joel Lundqvist, Filip Gustavsson).

Andra perioden: 2–4 (25.45) Viggo Abrahamsson (Max Gylling), 2–5 (26.27) Igor Dashevskyi (Filip Gustavsson, Arvid Blackås), 3–5 (33.25) Max Gylling (Vilmer Enberg, Gustav Månsson).

Tredje perioden: 3–6 (47.07) Filip Gustavsson (Theo Almqvist), 3–7 (51.53) Igor Dashevskyi.

Nästa match:

Varberg: Rönnängs IK, borta, 27 september

Hisingen: Järnbrotts HK, hemma, 27 september