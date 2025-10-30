Hisingen utklassade Varberg – vann med 10–1

Hisingen vann med 10–1 mot Varberg

Hisingens sjunde seger på de senaste nio matcherna

Filip Gustavsson tremålsskytt för Hisingen

Hisingen övertygade när laget vann på hemmaplan mot Varberg i U20 division 1 A syd herr med hela 10–1 (3–0, 4–1, 3–0).

Segern var Hisingens sjunde på de senaste nio matcherna.

Mateusz Myszka bakom Hisingens seger

Hisingen spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 7–1.

Hisingen fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–1. Målen i sista perioden gjordes av Filip Gustavsson, som gjorde två mål, och Joel Lundqvist.

Hisingens Filip Gustavsson stod för tre mål och tre assists, Joel Lundqvist gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål, Joakim Tornberg gjorde två mål och ett målgivande pass och Mateusz Myszka gjorde två mål och ett målgivande pass.

Resultatet innebär att Hisingen ligger kvar på tredje plats och Varberg på sjunde plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Hisingens IK med 7–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 1 november. Då möter Hisingen Järnbrotts HK i Slottskogens Ishall 16.45. Varberg tar sig an Rönnäng hemma 16.40.

Hisingen–Varberg 10–1 (3–0, 4–1, 3–0)

U20 division 1 A syd herr, Tuve Ishall

Första perioden: 1–0 (4.18) Joel Lundqvist (Philip Seth, Theo Almqvist), 2–0 (13.57) Mateusz Myszka (Olof Lagerlöf, Theo Almqvist), 3–0 (16.33) Joakim Tornberg (John Björsander, Linus Lövgren).

Andra perioden: 4–0 (21.38) Igor Dashevskyi (Filip Gustavsson, Olof Lagerlöf), 5–0 (27.34) Mateusz Myszka, 6–0 (30.10) Joakim Tornberg (Joel Lundqvist, Filip Gustavsson), 7–0 (37.26) Filip Gustavsson (Mateusz Myszka, Joakim Tornberg), 7–1 (39.59) Zebastian Martinsson (Vilmer Enberg, Eric Koskela).

Tredje perioden: 8–1 (44.57) Joel Lundqvist (Filip Gustavsson, Isak Krans), 9–1 (52.56) Filip Gustavsson (Joel Lundqvist), 10–1 (55.13) Filip Gustavsson (John Björsander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hisingen: 3-1-1

Varberg: 1-0-4

Nästa match:

Hisingen: Järnbrotts HK, borta, 1 november

Varberg: Rönnängs IK, hemma, 1 november