Hisingen slog Rönnäng efter Filip Gustavssons dubbel

Hisingen vann med 5–2 mot Rönnäng

Lukas Stahl matchvinnare för Hisingen

Det blev Hisingen som gick segrande ur mötet med Rönnäng i U20 division 1 A syd herr på bortaplan, med 5–2 (0–1, 3–1, 2–0).

Efter 19 minuters spel gjorde Rönnäng 1–0. Hisingen vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i andra perioden inom bara 3.43.

Rönnäng reducerade dock till 2–3 genom Henning Sjöö med 1.37 kvar att spela av perioden. 3.36 in i tredje perioden nätade Hisingens Joel Bjerlemo på pass av Linus Lövgren och ökade ledningen.

Filip Gustavsson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–5-mål med 15 sekunder kvar att spela assisterad av Joel Bjerlemo.

För Rönnäng gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Hisingen är på tredje plats.

När lagen möttes senast vann Hisingens IK med 5–4.

Rönnäng tar sig an Lerum i nästa match hemma måndag 17 november 19.30. Hisingen möter Kållered borta tisdag 18 november 19.30.

Rönnäng–Hisingen 2–5 (1–0, 1–3, 0–2)

U20 division 1 A syd herr, Tjörns Ishall

Första perioden: 1–0 (19.34) Elis Ivarsson.

Andra perioden: 1–1 (24.57) Philip Jarvind (Lukas Stahl), 1–2 (27.48) Filip Gustavsson (Mateusz Myszka, John Björsander), 1–3 (28.40) Lukas Stahl (Philip Seth), 2–3 (38.23) Henning Sjöö.

Tredje perioden: 2–4 (43.36) Joel Bjerlemo (Linus Lövgren), 2–5 (59.45) Filip Gustavsson (Joel Bjerlemo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rönnäng: 2-0-3

Hisingen: 3-0-2

Nästa match:

Rönnäng: Lerums BK, hemma, 17 november

Hisingen: Kållered, borta, 18 november